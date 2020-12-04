Пешие прогулки не для слабонервных

Мы высоко в горах Хаджар в местечке под названием Хатта. Это пешеходная зона отдыха и эксклав Дубая.

Джеймс О'Хэйген, журналист Euronews:Ко мне присоединился Фади, гид и основатель Adventurati Outdoor. Что ты приготовил для меня?

Фади Хачичо, основатель Adventurati Outdoor: Мы научим тебя карабкаться, а также ты узнаешь, что такое боулдеринг. Итак, обвязываемся тросами, надеваем шлемы и идем вперед. Мы поднимемся на тот хребет!

Джеймс О'Хэйген, журналист Euronews: Вот тот хребет на вершине?

Фади Хачичо, основатель Adventurati Outdoor: Да, именно он.

Джеймс О'Хэйген, журналист Euronews: Выглядит опасно.

Фади Хачичо, основатель Adventurati Outdoor: Здесь начинается настоящий экшн. Мы научимся карабкаться и прокладывать себе путь вверх по этой довольно рыхлой местности. Очень важно следить за положением ног, мы уделим этому особое внимание, и будем двигаться вверх, пока не дойдем до хребта.

Фади Хачичо, основатель Adventurati Outdoor: Как тебе мой офис?

Джеймс О'Хэйген, журналист Euronews: Очень милый офис.

Фади Хачичо, основатель Adventurati Outdoor: Пять лет назад я работал в офисе. А потом я поднялся на Килиманджаро... Это была моя первая большая вершина [Килиманджаро входит в список семи высочайших вершин мира]. Через два месяца я уволился, получил сертификат альпиниста, ледолаза и скалолаза, вернулся, и вот я здесь.

Джеймс О'Хэйген, журналист Euronews: Почему ты захотел работать здесь?

Фади Хачичо, основатель Adventurati Outdoor: Тут уникальные горные породы, очень суровые.

Джеймс О'Хэйген, журналист Euronews: Я заметил.

Фади Хачичо, основатель Adventurati Outdoor: Да, такая большая игровая площадка в нашем собственном доме. Ты готов к спуску?

Джеймс О'Хэйген, журналист Euronews: Дай мне еще несколько минут.