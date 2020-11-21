Эми Боулден о любви к гольфу, Ближнему Востоку и о борьбе за гендерное равенство

C героиней программы, гольфисткой Эми Боулден, мы встретились в рамках турнира Omega Dubai Moonlight Classic в Дубае. Она ответила на вопросы нашего журналиста.

Euronews: "Вернемся немного назад. Как и когда вы увлеклись гольфом? У вас была невероятная любительская карьера, вы играете лет с 13, это так?"

Эми Боулден: "Да, я впервые представляла мой родной Уэльс, когда мне было 13. А вообще играю с шести лет. Моя жизнь связана с гольфом. Отец работал в гольф-клубе, сестра играла в Национальном профессиональном клубе в Абу-Даби. Так что да, у меня и выбора не было - только гольф! И мне это нравится. Мне повезло, я путешествую по миру, гольф стал моей профессией".

Euronews: "Вы перешли в профессиональный спорт в 21 год, как состоялся этот переход?"

Эми Боулден: "Честно, для меня это прошло легко. Я чувствовала, что сделала все, что хотела, в любительской игре, прошла через квалификационную школу. Тогда я свою карту не заработала, но получила пару приглашений на соревнования, сыграла там хорошо Я максимально использовала этот шанс и так получила свою карту. Даже не верится, что я закрываю свой шестой сезон".

Euronews: "В прошлом году у вас как будто был спад, но вы с присущей вам валлийской стойкостью восстановились и выиграли свой первый мейджор Ladies swiss Open в сентябре".

Эми Боулден:"В прошлом году я решила поиграть в Америке, играла там в турнире Symetra Tour, мне хотелось получить больше опыта в Штатах. Но из-за этого я выпала из женского Евротура. Мне пришлось вновь пройти через школу квалификации в начале года. Я выиграла турниры, вернула себе статус. Мне пришлось самой тренироваться во время локдауна в Великобритании, но мой парень, к счастью, тренер, что очень помогает".

Euronews: "То есть у вас семейный бизнес?"

Эми Боулден: " Да, и дома у меня налажен хороший режим тренировок, с ним я совсем недавно одержала свою первую победу".

Euronews: "И как это было?"

Эми Боулден: "Победа стала огромным облегчением. Я, безусловно, играла очень хорошо, но в тот момент мне не казалось, что я на максимуме. Но я верила, что могу победить, это очень классное чувство. Верить в удачу, даже если ты не играешь идеально.

Я всегда считала, что как только разок выиграешь, дальше все пойдет, как по маслу. Но в гольфе все по-другому. Я хорошо играла всю неделю, здорово знать, что взяла первую высоту".

Euronews: "Насколько, по-вашему, в спорте нужно уметь сопротивляться? Знаете это особое душевное состояние, когда веришь, что все получится?"

Эми Боулден: "Знаю очень хорошо. В спорте столько на этот счет отличных историй, в гольфе тоже. Посмотрите, кто выиграл в этом году мейджор AIG Women’s Open? Софья Попова! Она прошла через долгую борьбу с травмами, даже думала уйти из гольфа. Да, спортсмену нужна стойкость, нужно продолжать работать и потеть, когда выходишь на поле".

Euronews: "Каково это - быть женщиной в спорте, где традиционно доминируют мужчины?"

Эми Боулден: "В детстве я, наверное была единственной девочкой в нашем клубе, не считая моей сестры. В таких условиях быстро понимаешь, что придется расти, состязаясь с мальчиками. Это, думаю, помогло совершенствоваться, ведь парни были все время сильнее, всегда били дальше, а я пыталась их догнать. Я действительно думаю, что это подстегивает".

Euronews: "По-вашему, как спорт помогает в решении вопроса о гендерном равенстве. Вы же видите изменения последних лет, с того момента, как вы перешли в профессионалы?"

Эми Боулден: "Да, конечно. Возьмите большие именитые гольф-клубы, которые раньше не позволяли женщинам не только играть, но порой вообще их не пускали. Сейчас мы наблюдаем, как они меняют правила. Даже мелочи типа дресс-кодов меняются, они хотят идти в ногу со временем. Думаю что в последние пару лет произошло большое улучшение".

Euronews: "В Саудовской Аравии тоже перемены. Я знаю, что вы летите туда по окончании этого турнира. Что вы думаете по поводу открытия там профессионального гольфа для женщин? Это происходит впервые, и это - большая новость".

Эми Боулден: "Да, там это один из первых профессиональных видов спорта для женщин. Я - посол Саудовской Аравии по гольфу и очень горжусь тем, что буду продвигать там гольф в следующие пару недель. Я была в этой стране несколько раз, мне всегда нравилось. Гольф там - на пике расцвета. Поля потрясающие. Я очень рада: девушкам там точно понравится!"

Euronews: "Мы находимся на гольф-поле Emirates Golf Course, здесь проходит турнир, классика "лунного света". Игра ночью очень отличается от игры днем?"

Эми Боулден: "Очень! Первый раз я попробовала играть в темноте в прошлом году, тоже здесь, в Дубае. Так вот, ты начинаешь играть при свете дня, а потом темнеет, включают освещение, и это - самая сложная часть. Думаю, игра вызовет много эмоций. Вчера я тренировалась в темноте, здесь важно привыкнуть. Я считаю концепцию ночной игры забавной, она заставляет людей больше говорить о турнире. Этим он отличается от других, так больше нигде не делают".

Euronews: "Гольф в Дубае представлен очень широко. Откуда такая популярность? И как вы оцениваете здешние поля с вашим опытом игры в лучших клубах мира"

Эми Боулден: "Думаю, что гольфу очень помогает хорошая погода. Это, пожалуй, главное условие. А поля здесь просто удивительные. Я люблю приезжать в Дубай зимой, когда в Великобритании нельзя толком ни играть, ни тренироваться. Мне нравится приезжать на Ближний Восток и тут заниматься.

Для меня это идеальное место. После Рождества собираюсь снова прилететь. Моя сестра провела здесь несколько лет, а я приезжала регулярно с моих 15-16 лет".

Euronews: "Как пандемия отразилась на гольфе?"

Эми Боулден: "В начале локадуна, когда Великобритания впервые ушла на карантин, ситуация была тяжелая. На поле приходить было нельзя. Было невозможно приобрести искусственный газон, эту лужайку с лунками, чтобы расстелить во дворе, их тут же скупили. Думаю, тогда люди осознали, как им не хватает гольфа. Когда карантин ослабили, я не сразу смогла тренироваться, поля были буквально забиты людьми, все были рады выйти из локдауна".

Euronews: "Точно. Очень приятно видеть, как хорошо организованы гольф-турниры с точки зрения санитарных норм - тут и дистанцирование, и маски, и дезинфекция. Это вам упростило жизнь"

Эми Боулден: "Да, знаю, что многие хотели возобновить путешествия, мы ездим по миру, контактируем. Но каждый наш турнир был отлично организован, там делали все возможное для нашей безопасности и в плане дистанцирования, и в плане масок. Мы как будто в вакууме, контактируем только друг с другом, каждую неделю перед игрой делаем тесты. Мы знаем, что в надежных руках".

Euronews: "Какой совет вы бы дали молодым девушкам, стремящимся сделать профессиональную карьеру в мире гольфа?"

Эми Боулден: "Если вы смотрите это интервью, то видите: я на солнце, в Дубае. И это говорит само за себя. Нам очень повезло, мы путешествуем по миру, приезжаем в удивительные места. За нами прекрасно ухаживают. Я помню, что в детстве отец посылал меня тренироваться и холодные дни. Это того стоило! Когда приезжаешь на турнир, ты отлично проводишь время, это так приятно!"