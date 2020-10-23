Электронное обучение: перспективное или пугающее будущее образования?

Электронное обучение — это предоставление образования и профессиональной подготовки с помощью цифровых ресурсов. Хотя метод этот нельзя назвать новым, его включение в различные секторы было ускорено из-за пандемии COVID-19. Например, в международной школе GEMS на дубайских холмах, как и во многих других. Большинство школьников вернулись за парты в начале нового учебного года, но уроки проходят одновременно дистанционно и в классах.

Лично мне понадобилось время привыкнуть. Честно говоря, я столкнулся с социальными проблемами. Я скучал по своим ученикам. Я скучал по преподаванию, скучал по классам. Сами по себе уроки были все еще хороши. То, что я определенно принес в класс, — это технологии. Когда я преподаю с iPad, я стараюсь внедрить все эти технические вещи в класс. Это хорошо и дает большие преимущества Майк Крейер учитель математики в международной школе GEMS, Дубай

Во многих школах решение о продолжении электронного обучения было принято учениками и их родителями. По данным Министерства образования ОАЭ на 2020-2021 учебный год, 17% из них возвращаются к очному обучению, в то время как 83% решили продолжить дистанционное обучение.

Я думаю, для электронного обучения есть своя ниша. Я думаю, мы все многому научились. Но есть и "но". Это не панацея. Я имею в виду, что в образовании довольно часто говорят: "это отличная вещь, которая все решит". Конечно, нет. Просто нужно взять лучшее из него, лучшие платформы, лучшие методы обучения и осознать, что есть лучшие практики, даже в нашей школе, где мы набираемся опыта друг у друга и поделимся им со всем миром Саймон Херберт директор международной школы GEMS, Дубай

Классы, подобные этим, — это то, к чему привыкло большинство из нас в школе. Но с началом пандемии преподавание перешло из оффлайна в онлайн – школьники обучаются дома, чтобы приспособиться к социальному дистанцированию. Но станет ли электронное обучение неотъемлемой частью образования в будущем? Или школы вернутся к обычному распорядку с очным преподаванием?

В некоторых областях уже эффективно применяется смешанное обучение. Эта программа направлена на то, чтобы вооружить учащихся и преподавателей новыми знаниями и навыками на будущее.

Мы с моей командой еще задолго до пандемии пытались доказать, что инновации в образовании — это не просто перемещение контента в интернет. Инновации нужны и в учебной программе, и в педагогике, в методах обучения, даже в том, как вы выстраиваете урок. И это то, что мы пытаемся сделать в Awecademy. Мы не просто внедряем инновации на технологическом уровне. Мы также внедряем инновации в разработку альтернативных учебных программ и методов оценки Райя Бидшахри основатель и гендиректор Awecademy

Электронное обучение было внедрено для обеспечения безопасности во время пандемии. Но многие обеспокоены тем влиянием, которое оказывает на детей отсутствие занятий в школе.

С огромными достижениями в области технологий электронное обучение также коммерчески жизнеспособная бизнес-идея.

Университеты и ранее предлагали дистанционное обучение, и некоторые из них сообщили об увеличении спроса во время пандемии.

Для многих взрослых и детей электронное обучение может помочь определиться с квалификацией и карьерой. Похоже, что смешанный подход, по крайней мере в основном образовании, будет продолжать доминировать здесь, в Дубае, в обозримом будущем.

То, что раньше занимало десятилетия, теперь происходит в течение нескольких недель: 500 миллионов человек вышли в интернет с точки зрения образования. Электронное обучение - это потрясающе. Технологии – это отлично, но они не заменяет человеческое общение, для которого все это существует. По мере того, как мы узнаем больше, нам также необходимо установить социальную связь: выстраивать отношения, сопереживать, любить, сострадать, учиться доверять Тарик Курейши основатель и гендиректор Xponential & Futurist

Дубай уже давно поддерживает электронное обучение и инновации, но пандемия ускорила их широкое распространение. В эту новую эпоху стало ясно, что ученики, родители и преподаватели сталкиваются со многими проблемами на пути к будущему.