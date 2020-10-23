Электронное обучение: перспективное или пугающее будущее образования?

Электронное обучение — это предоставление образования и профессиональной подготовки с помощью цифровых ресурсов. Хотя метод этот нельзя назвать новым, его включение в различные секторы было ускорено из-за пандемии COVID-19. Например, в международной школе GEMS на дубайских холмах, как и во многих других. Большинство школьников вернулись за парты в начале нового учебного года, но уроки проходят одновременно дистанционно и в классах.
Во многих школах решение о продолжении электронного обучения было принято учениками и их родителями. По данным Министерства образования ОАЭ на 2020-2021 учебный год, 17% из них возвращаются к очному обучению, в то время как 83% решили продолжить дистанционное обучение.
Классы, подобные этим, — это то, к чему привыкло большинство из нас в школе. Но с началом пандемии преподавание перешло из оффлайна в онлайн – школьники обучаются дома, чтобы приспособиться к социальному дистанцированию. Но станет ли электронное обучение неотъемлемой частью образования в будущем? Или школы вернутся к обычному распорядку с очным преподаванием?
В некоторых областях уже эффективно применяется смешанное обучение. Эта программа направлена на то, чтобы вооружить учащихся и преподавателей новыми знаниями и навыками на будущее.
Электронное обучение было внедрено для обеспечения безопасности во время пандемии. Но многие обеспокоены тем влиянием, которое оказывает на детей отсутствие занятий в школе.
С огромными достижениями в области технологий электронное обучение также коммерчески жизнеспособная бизнес-идея.
Университеты и ранее предлагали дистанционное обучение, и некоторые из них сообщили об увеличении спроса во время пандемии.
Для многих взрослых и детей электронное обучение может помочь определиться с квалификацией и карьерой. Похоже, что смешанный подход, по крайней мере в основном образовании, будет продолжать доминировать здесь, в Дубае, в обозримом будущем.
Дубай уже давно поддерживает электронное обучение и инновации, но пандемия ускорила их широкое распространение. В эту новую эпоху стало ясно, что ученики, родители и преподаватели сталкиваются со многими проблемами на пути к будущему.