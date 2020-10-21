Dubai Future: там, где бизнес сочетается с удовольствием

Дубай постоянно развивается. Смелый и амбициозный, этот эмират смотрит в будущее, и его новый район назван соответственно.

Район Dubai Future охватывает Международный финансовый центр, Всемирный торговый центр и район Эмиратских башен. Этот динамичный квартал — процветающий деловой центр, где знают, как совместить бизнес и удовольствия.

С открытием торгового центра Gate Avenue растут возможности розничной торговли, а бизнес-рестораны здесь не отличаются от обычных. У каждого из них, таких как Gaia и Tresind, своя доморощенная концепция, привлекающая высокопоставленных посетителей и международное признание своими неотразимыми блюдами. Изобразительное искусство также нашло свое место в бутик-галереях Gate Village и на временных экспозициях в Летнем саду на ICD Brookfield Place.

Вмещающая в себя семь этажей выставочных площадей без колонн, новейшая достопримечательность Дубая — Музей будущего.

Первой построенной здесь в 1979 году была башня Шейха Рашида в Дубайском Всемирном торговом центре. Вы найдете ее не только в районе Dubai Future, но и на банкнотах в 100 дирхамов. Увидеть ее в перспективе можно сквозь Дубайскую рамку. Всего в 10 минутах езды отсюда открывается вид как на Новый, так и на Старый Дубай.

Four Seasons — это один из местных пятизвездочных отелей, которые поднимают деловые поездки на новые высоты. Просыпайтесь вместе с павлинами, которых часто можно увидеть прогуливающимися по окрестностям на рассвете. А затем начните новый день с купания — в Дубае вы вы всегда можете найти обворожительный бассейн на крыше.