Рамеш Шукла — неофициальный королевский фотограф ОАЭ

Рамеш Шукла — один из самых культовых фотографов ОАЭ. Он запечатлел некоторые ключевые поворотные моменты в истории страны и известен как неофициальный фотограф королевской семьи. К своим 83 годам Рамеш собрал архив того, как резко изменился Дубай за последние 5 десятилетий.

Рамеш прибыл в Дубай в 1965 году с 55 рупиями в кармане, эквивалентом 50 центов, и камерой Rolleicord, которую дал ему отец. Он приплыл сюда на лодке из Индии с единственной мечтой — сделать ее большой. Его жена и сын Нил последовали за ним.

Это была моя вотчина. Здесь я вырос. Залив был моей жизнью. Рано утром отец просыпался, я был его помощником, и мы вместе исследовали этот район Нил Шукла сын фотографа Рамеша Шуклы

Работы Рамеша можно увидеть по всему Дубаю: от станций метро до галерей музея Etihad. Его самые известные фотографии — это подписание договора об образовании ОАЭ .

Шейх Заид сидел за столом всего в двух шагах от меня. Я увидел, как шейх ставит свою подпись и схватил камеру. Я был очень счастлив. О боже мой! После этого я сфотографировал всех шейхов снаружи и мои руки дрожали. Шейх Заид посмотрел на меня и улыбнулся Рамеш Шукла фотограф

Жена Рамеша Тару была лаборанткой и именно она проявляла фотографии в их самодельной домашней студии.

Если бы вы видели наш дом... У нас была мультифункциональная комната, которая была одновременно ванной, кухней и кладовкой. У нас было два блюда из металла. В Индии оно называется "тхали". Так вот один такой поднос мы использовали для проявки негативов, а другой – для еды. И каждый раз мы нюхали поднос, тот что пах химикатами был не для приема пищи Ник Шукла сын фотографа Рамеша Шуклы

Рамеш никогда не продавал свои королевские снимки ради коммерческой выгоды. Он всегда хотел защитить наследие и историю нации. То, что он продолжает делать и сейчас, отказываясь надевать крышку на объектив в ближайшее время.