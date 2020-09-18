Рамеш Шукла — неофициальный королевский фотограф ОАЭ

Рамеш Шукла — один из самых культовых фотографов ОАЭ. Он запечатлел некоторые ключевые поворотные моменты в истории страны и известен как неофициальный фотограф королевской семьи. К своим 83 годам Рамеш собрал архив того, как резко изменился Дубай за последние 5 десятилетий.
Рамеш прибыл в Дубай в 1965 году с 55 рупиями в кармане, эквивалентом 50 центов, и камерой Rolleicord, которую дал ему отец. Он приплыл сюда на лодке из Индии с единственной мечтой — сделать ее большой. Его жена и сын Нил последовали за ним.
Работы Рамеша можно увидеть по всему Дубаю: от станций метро до галерей музея Etihad. Его самые известные фотографии — это подписание договора об образовании ОАЭ .
Жена Рамеша Тару была лаборанткой и именно она проявляла фотографии в их самодельной домашней студии.
Рамеш никогда не продавал свои королевские снимки ради коммерческой выгоды. Он всегда хотел защитить наследие и историю нации. То, что он продолжает делать и сейчас, отказываясь надевать крышку на объектив в ближайшее время.