WorldSkills Russia первым в мире проводит национальный чемпионат в дистанционно-очном формате

Ежегодно национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) собирает на своих площадках лучших студентов и преподавателей в сфере профессионально-технического образования со всех регионов страны.

Восьмой по счету чемпионат, который пройдет в этом году, станет самым многочисленным за всю историю его существования. В нем примут участие более 2800 молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет, которые попробуют свои силы в семи областях: строительство и строительные технологии; творчество и дизайн; информационные и коммуникационные технологии; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование, а также блок Future Skills.

«Сейчас чрезвычайно сложный период для профессиональных организаций всего мира, ― говорит Екатерина Лошкарева, член совета директоров WorldSkills International, официальный делегат от РФ в WorldSkills и заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам и развитию образовательных организаций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». ― И наличие профессиональных компетенций доказало свою необходимость: в то время как мир был поставлен на паузу, специалисты ключевых профессий обеспечивали его жизнедеятельность. Союз “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” также не прекращал свою работу, адаптировав ее к текущей ситуации, чтобы с помощью актуальных и вновь разработанных технологий поддержать национальную систему профессионального образования. То, что мы делаем в России, – ответ на глобальный вызов и наш вклад в международную программу развития профессиональных навыков. Пандемия закончится, а решения останутся и будут использоваться».

© Ворлдскиллс Россия

Беспрецедентный охват благодаря дистанционному формату

Чемпионат пройдет с 6 по 21 сентября и станет самым масштабным за все восемь лет, в том числе благодаря новому дистанционно-очному формату, который объединил использование дистанционных и онлайн-технологий с традиционными очными мероприятиями. Такой формат позволит значительно увеличить число участников, экспертов и зрителей, а также расширит географию соревнований.

Проведение чемпионата в новом формате стало возможным благодаря изменениям в глобальном подходе к организации рабочего процесса и развитию цифровых технологий и является результатом совместных усилий многих организаций. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» давно играет ведущую роль в разработке новых методологий, поэтому получил поддержку в проведении такого масштабного события со стороны Министерства просвещения РФ, правительства Кузбасса и «Агентства стратегических инициатив» (АСИ), а также более 50 ведущих компаний мира.

Партнеры WorldSkills Russia быстро адаптировались к новым условиям и также поддержали движение. Разработанные компаниями новые цифровые платформы и инструменты были использованы для обучения, тренировок, проведения независимой оценки и соревнований. Например, компания по разработке программного обеспечения «1С» запустила новые программы обучения в онлайн-формате, а электротехническая компания IEK помогла ряду образовательных учреждений перевести учебную практику в цифровой формат. Компания Kemppi ― один из лидеров в области сварки ― запустила серию практических вебинаров для студентов, мастеров производственного обучения и руководителей на тему адаптации практического обучения к дистанционному формату. Опыт и инструменты этих компаний были использованы при подготовке к национальному чемпионату 2020 года.

«Современные условия бросили вызов системе профессиональной подготовки кадров. Они способствовали новому, уникальному этапу в ее развитии. Несмотря на серьезные изменения во внешней среде, мы смогли быстро отреагировать и адаптироваться к новым условиям, продолжая выстраивать свою работу вокруг практической подготовки, которая в рамках нашей деятельности является основополагающей, ― рассказывает Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». ― Это произошло во многом благодаря эффективному сетевому взаимодействию с экспертными сообществами, гибкими и адаптивными к изменениям. Поэтому мы с уверенностью можем говорить, что, вопреки существенным потрясениям, система подготовки в нашей стране устойчива. Цифровизация экономики влияет на развитие профессионального образования, и наша задача – уметь отвечать вызовам времени и помочь системе подготовки кадров функционировать в любых условиях».

Участники чемпионата, каждый из которых стал победителем отборочных соревнований, будут выполнять задания на нескольких образовательных площадках России. Все площадки будут оснащены веб-камерами, чтобы эксперты смогли наблюдать за работой конкурсантов и соблюдением правил соревнования. Результаты также будут оцениваться дистанционно. Готовые изделия, которые невозможно оценить онлайн, направят в центр управления соревнованиями, который в этом году находится в Кузбассе, или во вспомогательные центры в Москве и Казани.

Кузбасс является важным регионом, в котором расположены предприятия тяжелой промышленности и металлургии, а также одним из крупнейших угольных бассейнов мира.

«Сегодня Кузбасс активно развивается: на предприятиях внедряются современные технологии, передовые механизмы работы, соответствующие самым высоким мировым стандартам. Региону нужны профессионалы высокого уровня. Поэтому для нас особенно важно, что в этом году Кузбасс стал центром проведения финала VIII Национального чемпионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia). Это отличная возможность показать молодежи весь спектр наиболее востребованных рабочих специальностей, – отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. – Участники чемпионата получат прекрасную возможность усовершенствовать свои навыки, а зрителям состязания помогут выбрать профессию, которая позволит им раскрыть свои таланты и способности, полностью реализовать свой потенциал».

© Ворлдскиллс Россия

Деловая программа – важнейшая часть чемпионата

Параллельно с соревнованиями будет организована деловая программа, которая в этом году пройдет в формате видеотрансляций с использованием новейших технологий дополненной реальности. Участники и зрители из России и любой страны мира смогут принять участие в вебинарах, онлайн-дискуссиях и воркшопах, в рамках которых ведущие эксперты будут обсуждать самые современные технологии и будущие стратегии подготовки квалифицированных специалистов.

В обсуждениях примут участие специалисты из целого ряда областей. В число спикеров войдут: министр просвещения России Сергей Кравцов, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Программа будет включать обсуждение вопросов стандартов подготовки кадров, взаимодействия с региональными координационными центрами Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), развития новых компетенций, проведения практических экзаменов и обеспечения их соответствия стандартам WorldSkills Russia, а также реализации проекта по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее».

В рамках этого проекта будет организована дистанционная программа «Попробуй себя в профессии» (Try-A-Skill). Все желающие смогут совершить виртуальный тур и попробовать свои силы в различных компетенциях с помощью игровых симуляторов и интерактивных заданий от наставников. Одновременно с этим в российских школах пройдут уроки по профессиональному мастерству, на которых школьники в удаленном режиме смогут познакомиться с различными профессиями и выполнить несколько простых заданий.

Повестка пленарного заседания «Телемост 2020–2030» включает обсуждение вопросов, связанных с развитием движения WorldSkills Russia, которое после успешного проведения чемпионата WorldSkills Kazan 2019 доказало свою способность решать новые масштабные задачи и отвечать на вызовы будущего.

Специальная программа для иностранных партнеров позволит ее участникам обменяться опытом внедрения цифровых и онлайн-решений в организацию соревнований по профессиональному мастерству. Участники из 40 стран мира присоединятся к онлайн-программе в качестве экспертов и наблюдателей. В рамках программы пройдут: сессия, посвященная новому формату национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с использованием цифровых решений и онлайн-технологий; онлайн-тур на дистанционные площадки чемпионата, где проходят соревнования, а также в центры управления соревнованиями; тренинг по проведению независимой оценки по стандартам WorldSkills в дистанционном формате; обсуждение сотрудничества и взаимодействия с промышленными партнерами и компаниями для организации и проведения онлайн-тренингов и соревнований; сессии по внедрению модели дистанционных и онлайн-соревнований по 7 ключевым блокам компетенций.

В рамках этой программы представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» поделятся своим опытом и инструментами, которые помогут иностранным партнерам внедрить цифровые и онлайн-решения в свои системы профессионального образования.

«Мы всегда приглашаем к участию в наших национальных чемпионатах зарубежных участников для обмена опытом и совместного создания стандартов подготовки кадров и системы оценки. Проводя национальный чемпионат в дистанционно-очном формате, мы продолжаем эффективное взаимодействие с партнерами на том же уровне. В рамках чемпионата мы апробируем вновь разработанные технологии не только на своих площадках, но и на площадках стран-партнеров, таким образом совершенствуя их и адаптируя к той или иной национальной системе профессионального образования. Мы встречаем большой отклик со стороны стран, желающих принять участие в наших соревнованиях и получить и внедрить новые инструменты, разработанные в “лаборатории” WorldSkills Russia. Таким образом, российские практики масштабируются на глобальном уровне», – подчеркивает Алина Досканова, директор по международной деятельности, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», технический делегат от РФ в WorldSkills International, WorldSkills Europe и WorldSkills Asia.

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