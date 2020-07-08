WorldSkills Russia: дистанционное обучение Future Skills Camp ― новые возможности для его участников

Пандемия Covid-19 стала не только глобальным вызовом, но и уникальной возможностью переосмыслить наш подход к организации производственных процессов и рабочих мест. Цифровизация прочно вошла в повседневную жизнь, и все более актуальным становится совместное развитие технологий. Пришло время всем странам объединить свои усилия в поисках новых решений.

В 2019 г. в Казани на чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который проходит раз в два года, российское подразделение движения WorldSkills представило новую секцию Future Skills, посвященную профессиям в области цифровой экономики и высоких технологий. Инициатива вызвала большой международный интерес, и целый ряд стран выразил желание принять участие в мероприятиях программы Future Skills Camp, которые пройдут с 23 июня по 30 августа.

Обучение, которое включает нескольких практических модулей, пройдет в дистанционном формате и позволит участникам продемонстрировать и усовершенствовать свои навыки по целому ряду профессионально-технических компетенций.

Готовиться к вызовам новой эпохи

Инициатива Future Skills стала ответом на изменения в сфере организации производственного процесса, вызванные глобализацией и технологиями, а также возможностью предугадать и развить навыки, которые будут востребованы в цифровой экономике. И поскольку машины и роботы освобождают людей от выполнения множества рутинных операций, автоматизация ведет к росту спроса на креативность, цифровую грамотность и умение управлять этими новыми процессами.

«Сейчас ведется много дискуссий о будущем и о том, какое место мы в нем займем, ― говорит Алина Досканова, директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по международным отношениям и технический делегат от России в WorldSkills International и WorldSkills Europe. ― Стремительное изменение технологий, развитие искусственного интеллекта, всеобщая цифровизация способствуют появлению конвергентных навыков, а также расширению мультисекторного и межотраслевого сотрудничества».

Поскольку новые технологические и социальные тенденции становятся все более очевидными, стремительными темпами растет и потребность в соответствующем обучении. Удовлетворить ее своевременно — проблема не только для современного образования, но и для всей производственной отрасли. На решение этой проблемы и направлена инициатива Future Skills. Ее задача ― определить, какое влияние окажет цифровая экономика на рынок труда, и разработать соответствующие образовательные программы.

Образовательная составляющая имеет ключевое значение для деятельности WorldSkills Russia, главная цель которой ― в сотрудничестве с государственными лидерами, учебными заведениями и преподавателями сделать профессиональное обучение частью национальных учебных программ.

«В рамках инициативы Future Skills мы реализуем полный цикл разработки и становления этого направления: исследования, формирование компетенций, создание программного обеспечения, апробация в соревнования и систему обучения. При этом в центре внимания для нас всегда остается человек и его взаимодействие с технологиями», ― говорит Алина Досканова.

Исследования и разработки, выполняемые участниками WorldSkills Russia в рамках инициативы Future Skills, уже формируют будущее мирового движения WorldSkills, а пять из девяти новых компетенций: аддитивное производство, информационное моделирование зданий, технология промышленного дизайна, разработка мобильных приложений и интеграция роботизированных систем будут представлены на чемпионате по профессиональному мастерству, который пройдет в 2021 г. в Шанхае.

Гибкие форматы как ответ на новые вызовы

Одним из основных видов деятельности организации является проведение соревнований и чемпионатов, а изменения в сфере организации производства, вызванные пандемией Covid-19, привели к необходимости создания новых инновационных форматов.

Проведение Future Skills Camp в дистанционном формате позволяет участникам из различных стран мира, включая Бразилию, Чили, Южную Африку, Тунис и Португалию, а также Россию, совершенствовать свое профессиональное мастерство даже в условиях текущих ограничений и создает возможности для последующего внедрения Future Skills странами-участницами в свою систему обучения и национальные чемпионаты.

Организация готовится провести в дистанционном формате и намеченный на сентябрь восьмой чемпионат WorldSkills Russia, а также соревнование Future Skills Challenge для стран БРИКС (группа стран с формирующейся рыночной экономикой, включающая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку), которое пройдет в конце 2020 г.

«Ежегодные соревнования BRICS Future Skills являются важным моментом признания первостепенной важности развития перспективных навыков, киберпроизводства, а также технического и профессионального обучения для развития стран-участниц БРИКС, ― отмечает Фредерико Ламего, исполнительный директор по международным отношениям SENAI (Национальной службы по профессиональному обучению). ― Страны БРИКС сталкиваются с различными вызовами на пути к устойчивому экономическому и социальному росту. Сотрудничество между странами объединения посредством обмена знаниями и навыками поможет улучшить качество профессионального образования ― краеугольного камня промышленного и технологического развития».

Шерри Дональдсон, генеральный директор African Innovators, член рабочей группы ЮАР в БРИКС, уверена, что отсутствие определенных навыков отрицательно сказывается на экономическом росте любой страны. «Нехватка навыков в Южной Африке стала ключевым вопросом в дискуссиях об экономическом росте, предоставлении услуг, социальном развитии и производительности», ― говорит она.

«Нехватка навыков в Южной Африке и связанные с этим проблемы усугубляются изменениями в сфере труда, вызванными изменяющимися технологиями и бизнес-процессами. На глобальном уровне эти изменения отражаются в 50–70% потерянных вследствие технологических достижений рабочих мест. Однако в то же время появляется много новых профессий. Для достижения экономического роста необходимо выявлять и развивать соответствующие перспективные компетенции. Проведение Future Skills Camp и BRICS Future Skills Challenge помогает определять и развивать необходимые навыки, а также позволяет странам-участницам БРИКС учиться друг у друга и поддерживать друг друга».

Планы на будущее

Future Skills Camp ― это больше, чем просто соревнование. Эта инициатива направлена на создание сети потенциальных стран-партнеров Future Skills и развитие сотрудничества между специалистами разных стран. По мере выявления потребностей промышленности, будут добавляться и новые компетенции, а также проводиться тренинги по включению их в систему образования и по методике оценки результатов.

Компетенции, представленные в 2019 г. на чемпионате мира в Казани, были дополнены новыми и, помимо тех, которые войдут в программу чемпионата в Шанхае, включают: цифровое производство, инженерию космических систем, цифровые возможности для бизнеса, интернет вещей, квантовые технологии, корпоративную защиту от внутренних угроз информационной безопасности, программные решения для бизнеса, большие данные и машинное обучение, промышленную робототехнику, роботизированную сварку, управление жизненным циклом, командную работу на производстве, интернет-маркетинг, эксплуатацию беспилотных систем и эксплуатацию сервисных роботов.

Участникам Future Skills Camp будут предложены тестовые проекты, которые они должны будут выполнить дома или в специально оборудованных помещениях в стране проживания под наблюдением экспертов в соответствующих областях. Учебные модули будут проходить в течение нескольких дней и помогут WorldSkills Russia продвигать свои знания и опыт для использования в других странах, а также предоставят возможность познакомить заинтересованные стороны в странах-участницах с новыми идеями с целью создания коротких образовательных программ и лабораторий.

Участники получат рекомендации и возможности для дальнейшего личного и карьерного развития, в том числе, благодаря новым цифровым сервисам и платформам. Но главное ― Future Skills Camp предоставит экспертам, преподавателям и участникам инструменты, которые помогут им вступить в новую индустриально-социальную реальность, обладая обширными и гибкими навыками, что позволит им быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям стремительно развивающегося мира.

Future Skills Camp проходит при поддержке Росатома, Ростеха, Роскосмоса, «1С», FANUC, InfoWatch, Autodesk, Siemens, COEX, hakta и Российского квантового центра.