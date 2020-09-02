Возвращение Китая, бум цифрового маркетинга и "газовое сокровище" Турции

Китайская экономика, как сообщается, быстро восстановилась во втором квартале 2020 года после сокращения в первом... Но в то время как Пекин поддерживает положительную динамику, ему грозит ухудшение отношений с Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул идею так называемого экономического "разрыва связи".

Ночная жизнь возвращается в Пекин. Как и открытие ChiNext — китайской системы рынка капитала в стиле Nasdaq. Все индексы экономики на подъеме. ВВП Китая, как сообщается, вырос на 3,2% во II квартале 2020 года после неизбежного снижения в I квартале. Это превзошло ожидания аналитиков.

Во время эпидемии мы страдали от сокращения взаимодействия и развлекательных мероприятий здесь. Этот рынок возвращает нас к непосредственному общению с потребителями, что очень помогаем нам, поставщикам. Весна в отрасли возвращается, и бизнес здесь восстанавливается Лю Сяо китайский поставщик

Но по мере того как США готовятся к президентским выборам в конце года, президент Трамп вновь разжигает торговую напряженность с Китаем.

Нет такой страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Могли бы мы прервать связь? Очень интересный вопрос, потому что от Китая мы ничего пока не получили. Мы только деньги теряем. Вы бы разорвали связь и не вели бы бизнес с Китаем? Потому что, мы не обязаны. Они неправильно себя с нами ведут. Я бы конечно так и сделал Дональд Трамп президент США

Тем временем Министерство иностранных дел Китая обращается к республиканцам и демократам в Вашингтоне. Возможно, это говорит о том, что они не верят в победу Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

Китай надеется, что Демократическая и Республиканская партии в США смогут объективно рассматривать Пекин и работать на развитие китайско-американских отношений, отличающихся слаженностью, сотрудничеством и стабильностью, что служит общим интересам Китая, США и всего мира Чжао Лицзянь представитель МИД Китая

Возможен ли вообще "разрыв связи" между двумя мировыми торговыми гигантами? Одно кажется вероятным: кто бы ни сидел в овальном кабинете в 2021 году, ему придется сглаживать двусторонние торговые отношения с более слабой позиции и с более смелым Пекином.

Цифровой маркетинг устоял перед пандемией

Дубайская компания Create Media недавно вошла в топ-50 самых быстрорастущих маркетинговых агентств мира по версии американского торгового издания Adweek. Мы встретились с его основателем Томом Оттоном, чтобы обсудить быстро развивающийся мир соцсетей и то,как иногда вам приходится притворяться для достижения нужного результата.

Том Оттон, основатель Create Media:

— Create Media стартовало примерно в 2010 году. Мы только начинали, и у нас был наш первый крупный клиент, и мы презентовали их веб-сайт. Это был клиент, с которым мы не должны были работать. Они были не из нашей лиги. Мы как раз собирались переезжать в наш первый настоящий офис. Поэтому я все откладывал и откладывал. Наконец-то мы были готовы. Мы переехали, но нам еще не подключили электричество.

Я позвонил другу и спросил, есть ли у него большой аккумулятор, к которому я мог бы подключить компьютер? Я положил его под стол в зале заседаний и провел полную презентацию, у нас в офисе сидело около пятнадцати человек, и мы заставили их сидеть за компьютерами без электричества, притворяясь, что они работают.

Джеймс О'Хэган, Euronews:

— Какие клиенты у вас на данный момент?

Том Оттон, основатель Create Media:

— Мы работаем с такими компаниями, как Visit Dubai, частью Дубайского туризма. Мы работаем с Expo 2020, занимаемся их соцсетями, и мы работаем с авиакомпанией Emirates на проектной основе, обрабатывая их видеоконтент. Мы сделали действительно классный проект с Человеком-пауком, для фильма "Далеко от дома", который вышел.

Джеймс О'Хэган, Euronews:

— Одним из секторов, на который пандемия COVID-19 не оказала заметного негативного влияния, был цифровой маркетинг. Как вы переживаете этот период?

Том Оттон, основатель Create Media:

— В начале это были американские горки. Мы потеряли несколько клиентов, которые пострадали весьма существенно. Но несмотря на это, мы наблюдаем рост. В прошлом году мы увеличили численность персонала на 91%. Мы на верном пути, в этом году, вероятно, снова увеличим штат на 50-60%. Рост получился быстрым за последние три-четыре года.

Adweek в США вручает награды самым быстрорастущим агентствам. Мы занимаем 43 место по этому показателю среди всех агентств мира. Мы были единственным агентством на Ближнем Востоке в этом сегменте, и я уверен, что в этом году мы снова войдем в этот рейтинг.

Джеймс О'Хэган, Euronews:

— Как Covid 19 повлиял на цифровой ландшафт?

Том Оттон, основатель Create Media:

— Мы уже видели цифровую трансформацию, и COVID-19только ускорил ее. За последние, я бы сказал, три, четыре, пять месяцев. Мы видим, как трехлетняя траектория, которую мы планировали в январе, реализовалась буквально за квартал.

В новостном цикле происходит так много событий, что мы помогаем многим правительственным ведомствам создавать контент, рассказывать о происходящем. Например, с Дубайским туризмом. Как мы покажем, что Дубай открыт для туризма? Да, нам все еще нужно продавать мечту о путешествиях, но в то же время мы должны показать, что мы сосредоточены на безопасности, на протоколе, на том, как люди прибывают в нужное место через аэропорт, через отель.

Джеймс О'Хэган, Euronews:

— Как вы привлекаете молодых клиентов, таких как поколение Z?

Том Оттон, основатель Create Media:

— У молодого поколения нет времени на глянцевую картинку. К примеру, TikTok. Нет ничего более сырого, чем TikTok. Люди создают короткометражный видеоконтент, часто у себя дома. Но некоторые бренды не совсем это понимают. Нельзя просто так взять ту же самую идею и поместить ее в рекламу TikTok, например, только потому, что там находится более молодая аудитория. Речь идет о том, чтобы понять психологию людей на этой платформе; что они хотят видеть; как найти связь с ними, и создать соответствующий контент.

"Газовое сокровище" Турции

Открытие крупных запасов природного газа у берегов Черного моря могло бы разрешить экономические проблемы Турции. Хотя это вряд ли повысит ее статус регионального энергетического центра, но может уменьшить зависимость Турции от Ирана и России в энергетике, одновременно придавая ее экономике желанный импульс.

После резкого падения до рекордных минимумов этим летом турецкая лира наслаждалась необходимой передышкой в августе после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии залежей около 320 миллиардов кубометров природного газа в Черном море.

Теперь у Турции есть силы, воля и ресурсы, чтобы стоять на своих собственных ногах без необходимости прятаться в чьей-либо тени, в любой отрасли. Наша цель — предоставить Черноморский газ в пользование нашей страны к 2023 году Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Если эти залежи окажутся извлекаемыми, то это, безусловно, станет приятной новостью для страны, чей импорт энергоносителей в прошлом году составил около 35 миллиардов евро, но эксперты говорят, что 2023 год для добычи устанавливает немного высокую планку.

2023 год кажется мне чрезмерно амбициозным сроком. Возможно, лучшие исторические примеры — это Израиль, который открыл два огромных месторождения за последние 20 лет. И то, и другое заняли более 10 лет, чтобы выйти на поток Джон Боулюс главред Energy Reporters

Это открытие было анонсировано на фоне обострения напряженности между союзниками по НАТО Турцией и Грецией из-за разведки нефти и газа в спорных водах Восточного Средиземноморья.

Это открытие произошло в Черном море, где Турция уже разграничила свои границы с соседями. Таким образом, это будет турецкий источник газа, который Анкара сможет свободно развивать самостоятельно. Это будет турецкий источник газа, который действительно поставит экономику страны на ноги. Это поможет ей сократить текущий платежный дефицит Джон Боулюс главред Energy Reporters

Хотя наши энергетические потребности должны вскоре перейти на возобновляемые источники энергии, в краткосрочной перспективе это открытие дает турецкой экономике спасательный круг в период беспрецедентной потребности.