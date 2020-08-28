Флавио Бриаторе: "Я первым изменил Формулу-1"

Эпатажный итальянец, влиятельный бизнесмен и бывший владелец Формулы 1. Мы поговорили с с и его прошлом в спорте и его предприятиях, которые сделали его одним из самых успешных бизнесменов в мире.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Флавио, давайте вернемся к началу вашей карьеры. Вы всегда знали, что хотите заняться бизнесом?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Как и все. Но у кого-то это получается, а кого-то — нет. Думаю, каждый ребенок, девушка или молодой человек хотят быть успешными.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Вы познакомились в 70-х с Лучано Бенеттоном. Это был действительно важный и поворотный момент в вашей карьере.

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Знаете, все нуждаются в помощи. В какой-то момент Бенеттон был всем! Лучано был успешен. Но никто... никто не подозревал насколько. Понимаете, о чем я? У вас может быть много знакомых, но очень мало друзей. Но действительно, моя жизнь кардинально изменилась.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Как начиналась ваша карьера в Формуле-1 с Benetton и Renault?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— У меня не было намерения начинать карьеру в Формуле-1. Я в жизни никогда не видел гонок. Команда изначально финансировалась исключительно семьей Бенеттон. У нее не было спонсоров. Это была привилегия для меня. У меня было всего 2-3 месяца, чтобы люди поняли, как я вижу коммерческий потенциал, что для этого нужно делать.

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Финансовое положение Бенеттона становилось все лучше. Лучано попросил меня стать коммерческим директором. Тем временем я уволил всю команду – исполнительного директора и все его окружение.

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Именно так мы начали финансировать команду должным образом. Чтобы победить, нам нужен был действительно хороший гонщик. И ни один не соглашался идти к нам, потому что мы были производителем футболок. Когда есть Ferrari, McLaren, Williams, а ты Benetton – шьешь футболки. Команда называлась Benetton, и это было довольно забавно. Но забавным это было недолго, потому что очень скоро мы стали конкурентоспособными. В 1992 году мы нашли Михаэля Шумахера. Мы бились за него. В 1994-м мы впервые выиграли чемпионат. И в этот момент мы больше не были производителем футболок, мы стали командой, у которой нужно выигрывать. Михаэль был кем-то особенным. Независимо от того, что он делал на трассе, он был очень неординарной личностью.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Если мы вернемся в 2008 год, на гран-при Сингапура, вас обвинили в договорной гонке. Несмотря на то, что вы обратились в суд, вам запретили занимать должности в Формуле-1. Если повернуть время вспять, чтобы вы изменили?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Мы обратились в гражданский суд. Пошли в верховный суд и выиграли дело. Эта дисквалификация действовала всего месяц. Всем манипулировал... и я не боюсь об это сказать... президент Международной автомобильной федерации, этот парень не влюбил меня с первого дня. Он изначально был настроен против нас. Он отстранил Шумахера на 4 гонки. Он управлял Формулой-1 как будто это его игрушка, прессуя людей направо и налево. Он был сумасшедшим, настоящим безумцем. Парижский суд полностью отменил дисквалификацию и обязал Федерацию выплатить мне компенсацию. И через месяц я вернулся в строй. Все это, гран-при Сингапура показало, что один из наших гонщиков попадает в аварию в каждой гонке. Иногда даже дважды за гонку. Если я справляюсь с гонкой с одним пилотом, почему бы мне не уволить другого до конца сезона? Если он себя так ведет... Плюс ко всему, мы выиграли гонку из-за провала Массы на пит-стопе, Баррикелло... 5 гонщиков перед нами ошиблись. Нам просто повезло.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Вы не хотите однажды вернуться в стан конюшни Формулы-1?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Нет, а что мне там делать? О, нет. Если бы я хотел вернуться, я бы сделал это завтра утром. Но я не хочу. Потому что я был одним из лучших. Исторически, если мы говорим о Формуле-1 – первый, кто изменил ее, был я. О чем говорят люди? Люди любят болтать. Я выиграл гонки с тремя разными командами. Я выиграл в Монте-Карло больше, чем кто-либо. Что мне там делать? Возвращаться было бы нелепо.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Как вы думаете, Льюис Хэмилтон потенциально может сравняться с Шумахером по числу титулов Гран-при?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Спорт изменился. Теперь болиды стали намного более техничными, ими намного проще управлять. Но необходим талант. Если вы посадите Хэмилтона в Феррари, он покажет те же результаты что Леклер и Феттель. Во времена Михаэля многое зависело от гонщика. Потому что болиды были почти одинаковыми. Разницу делал лишь пилот. Он был гладиатором.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Не только Формула 1. Вы же также увлекались футболом — "Куинз Парк Рейнджерс". Для вас и вашего хорошего друга Берни Экклстоуна это было сложнее Формулы-1?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Да. Намного сложнее, потому что в футболе у вас есть игрок, его отец, мать, менеджер, дядя. В Формуле-1 все больше ориентировано на бизнес, гонку, результат. Если я должен был выбирать, конечно, я выбрал бы Формулу-1.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Вы решили открыть несколько своих бизнес-предприятий в Дубае. Почему город помог стать успешными некоторым вашим брендам?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Дубай – фантастический. Сам город и среда. Это одна из крупнейших операций с недвижимостью в мире. Мы инвестируем в него потому, что верим в Дубай. Мы твердо верим в Дубай. Управление ресторанами там — самое лучшее. В Дубае собрались лучшие из лучших.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Расскажите о вашем бизнес-холдинге Billionaire Life и какой пробел он заполняет на рынке?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Я решил вернуться к питанию и напиткам. Мы заключили соглашение с Sumosun в Великобритании, и дело пошло очень хорошо. С Billionaire Life мы проводим эксперимент в Дубае. У нас есть питание, у нас есть шоу... есть ресторанная шоу-программа. Это был ключ к нашему успеху в Дубае. Мы видим, что эта концепция работает.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— COVID-19* изменил мир. Считаете ли вы, что индустрия питания и напитков восстановится после пандемии?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— 100%. Люди хотят получать удовольствие от развлечений, смотреть на людей. Иначе это больше не жизнь. Люди должны встречаться.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Какие уроки нам надо извлечь из глобальной пандемии? Думаете ли вы о манипуляциях ею?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— 100%-

Джейн Уизерспун, Euronews:

— По-вашему, в чем причина?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Это политики. Те, которые хотят остаться у власти. В Италии худший пример правительства в истории. Это все пропаганда. Ни один из наших министров не проработал и часа в своей жизни. Это наша политика... опыта ноль! Раньше у людей была работа, в политике никто не работает.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Вы думаете, Великобритания должна покинуть ЕС без сделки?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Я не думаю. Потому что в Великобритании, если не будет итальянцев и поляков, кто будет работать? Это было неправильное решение, и я надеюсь, что Великобритания выживет, потому что у нас там бизнес. Теперь нужно посмотреть на модель бизнеса и решить, остаемся ли мы или уходим.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Вы друзья с Дональдом Трампа. Вы думаете, он будет переизбран в ноябре?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Да, у него нет соперников.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Кроме дружбы, вы считаете, он правильный человек на этом посту?

Флавио Бриаторе, бизнесмен:

— Я думаю, да. В Америке рекордная безработица, Уолл-стрит бьет рекорды. Я не знаю, чего людям нужно больше? Он управленец, а не политик. Он как и я, будет говорить все честно.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Флавио Бриаторе, спасибо большое за интервью.

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* Интервью с Флавио Бриаторе было записано в начале августа 2020 в его доме в Монако, до его госпитализации с диагнозом COVID-19 в миланскую больницу.