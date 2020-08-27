Сможет ли искусственный интеллект заменить учителей и хирургов?

Какие решения может предложить искусственный интеллект после этой глобальной пандемии? И как было ускорено его внедрение в разных областях от здравоохранения до образования? За ответами мы приехали на выставку AI Everything — первое крупное мероприятие в Дубае после снятия карантина.
Со сцены одного из частных госпиталей его гендиректор сказал, что был удивлен тем, насколько искусственный интеллект помог спрогнозировать спрос во время пандемии.
Одно из недавних успешных применений было связано с роботизированными хирургами с искусственным интеллектом, которые помогают врачам минимизировать осложнения и устранить инфекции в операционном зале. Один из них в Американском госпитале Дубая во время пандемии прооперировал 105 пациентов с чрезвычайно высоким риском — без осложнений и без инфекции.
Дистанционное и домашнее обучение напомнили многим родителям о важности качественного образования. И это одна из областей, где многие эксперты считают, что человеческий фактор действительно незаменим.
Неподалеку в Дубайском Фонде будущего ведется работа по работе искусственного интеллекта в педагогике... и в центре внимания — человек.
По всем направлениям от хирургических операций до детских садов пандемия ускорила внедрение искусственного интеллекта, но некоторые вещи всегда будут нуждаться в человеке.