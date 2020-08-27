Сможет ли искусственный интеллект заменить учителей и хирургов?

Какие решения может предложить искусственный интеллект после этой глобальной пандемии? И как было ускорено его внедрение в разных областях от здравоохранения до образования? За ответами мы приехали на выставку AI Everything — первое крупное мероприятие в Дубае после снятия карантина.

Сейчас, если посмотреть на пандемию, то становится понятно, что это движущаяся цель. Она распространяется очень быстро. Есть множество аспектов, вы не можете заставить людей профильтровать все данные, чтобы понять, как все меняется в мире. Поэтому много проделано с использованием искусственного интеллекта в целях моделирования; чтобы больше узнать о заболевании, как оно распространяется, а также для создания стратегий по его сдерживанию Омар бин Султан Аль-Олама министр ОАЭ по искусственному интеллекту

Со сцены одного из частных госпиталей его гендиректор сказал, что был удивлен тем, насколько искусственный интеллект помог спрогнозировать спрос во время пандемии.

Я помню встречу комитета по чрезвычайным ситуациям и кризисам, и как все частные секторы действительно были удивлены тем, что правительство использует искусственный интеллект. Они дали нам свои прогнозы и очень четко определили, сколько случаев заражения будет в Дубае и ОАЭ в целом. Какие расходные материалы и оборудование будут нужны? Сколько нам потребуется палат интенсивной терапии и коек для критических пациентов Шериф Бешара гендиректор Американского госпиталя Дубая

Одно из недавних успешных применений было связано с роботизированными хирургами с искусственным интеллектом, которые помогают врачам минимизировать осложнения и устранить инфекции в операционном зале. Один из них в Американском госпитале Дубая во время пандемии прооперировал 105 пациентов с чрезвычайно высоким риском — без осложнений и без инфекции.

С хирургами, как правило, трудно работать. Их нужно убедить в большей безопасности пациентов, лучшем исходе, лучшей эффективности. Я думаю, они плывут по течению, а потом оказываются чемпионами в области определенных технологий доктор Мохаммад Аль-Редха глава департамента медицинской информатики управления здравоохранения Дубая

Дистанционное и домашнее обучение напомнили многим родителям о важности качественного образования. И это одна из областей, где многие эксперты считают, что человеческий фактор действительно незаменим.

Им нужно установить контакт с ребенком, рассказать ему о нем самом и об окружающем мире. Искусственный интеллект не собирается этого делать. Поэтому я думаю, что он действительно помог сделать или восстановить преподавание как всеобъемлющую профессию. Эта технология усилила нашу связь и, следовательно, нашу человечность. И я думаю, что она показала нам во время пандемии, насколько важен человеческий фактор доктор Абдулла Аль-Карам глава управления развития человеческого потенциала Дубая

Неподалеку в Дубайском Фонде будущего ведется работа по работе искусственного интеллекта в педагогике... и в центре внимания — человек.

Как мы можем гарантировать, что искусственный интеллект, используемый в образовании и индустрии игрушек, этичен, и защищает ли он частную жизнь детей? Мы увидели, что использование искусственного интеллекта помогает детям с аутизмом обучаться эмоциям. Все благодаря, как мы их называем, умным игрушкам. Нас также очень интересует, как искусственный интеллект может помочь учителям лучше преподавать. Это такие вещи, как понимание того, как студент учится, выявление им взаимосвязей и последующая способность адаптироваться к ним. Это инструменты поддержки образования, а не его замена Мариам Обаид Аль-Мухаири менеджер проекта, Дубайский Фонд будущего

По всем направлениям от хирургических операций до детских садов пандемия ускорила внедрение искусственного интеллекта, но некоторые вещи всегда будут нуждаться в человеке.