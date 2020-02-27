Искусственный интеллект преображает здравоохранение

В очередном выпуске программы Business Line мы расскажем о последних тенденциях в мире бизнеса и инвестиций с высоты дубайской башни "Бурдж-Халифа".

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Стремительное распространение коронавируса из китайского города Ухань в десятки стран вызвало глобальную панику и ощутимо отозвалось на состоянии китайского фондового рынка. Но если одних пугает неопределенность, другие воспринимают её как чреватую новыми возможностями.

Китайские власти предприняли меры по противодействию коронавирусу на нескольких направлениях. С одной стороны, значительные силы брошены на диагностику и лечение постоянно растущего числа инфицированных, с другой предпринимаются шаги по защите экономики и поддержке бизнеса.

"Наиболее вероятный ожидаемый сценарий - это V-образное воздействие, при котором происходит существенное падение экономической активности, а затем быстрый и результативный подъем", - заявил директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

В числе шагов по контролю ситуации в середине февраля Народный банк Китая вывел на рынки миллиарды долларов наличности. Этот шаг приветствовали инвесторы и Международный валютный фонд. "Во-первых, КНР вывела на рынок наличность, увеличив его ликвидность в долларовом выражении на 115 миллиардов, соответствующим образом снизились процентные ставки", - считает Кристалина Георгиева.

"Инвестировать в фондовые рынки в момент кризиса значит идти на риск, учитывая повышенную волатильность. Но, уверен, история подтвердит, что это - самый удачный период для инвестиций, когда открываются новые возможности. Китайский рынок представляет собой именно такую возможность долгосрочных инвестиций", - говорит Доменико Феррини из INVESTEC ASSET MANAGEMENT.

Китайские власти столкнулись с критикой ряда мер, таких как ограничение свободы передвижения и полная изоляция городов, где выявлен коронавирус. Тем не менее крупные транснациональные корпорации, включая L'Oreal и Toyota, довольно быстро возобновили работу своих заводов.

"Все наши сотрудники в Шанхае вернулись на работу. Кроме того, туда вылетело большинство

из 50 японских рабочих. Мы считаем, что должны поддержать Китай в трудное время", - говорит Чжуан Чжицян, заместитель генерального директора TOYOTA.

Послание Всемирной Организации Здравоохранения не менее однозначно: кризисы, подобные текущему, должны порождать "солидарность, а не стигматизацию".

Беспрецедентная трансформация зравоохранения

Беспрецедентная трансформация происходит и в секторе здравоохранения, где тон задают искусственный интеллект и обработка больших объемов данных. Их присутствие отныне ощущается везде: от хирургической операции до административных формальностей. Евроньюс встретился в Дубай с тяжеловесами отрасли на конференции Arab Health 2020, чтобы узнать об этом побольше.

В Дубай слетелись 55 000 участников из 159 стран.

"Эта конференция, на мой взгляд, входит в тройку лучших шоу в мире. Здесь встречаются специалисты из Азии, Африки, с Ближнего Востока, из Восточной Европы", - говорит один из участников.

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"Здесь вы познакомитесь с новейшими технологиями, оборудованием, о котором можете только мечтать... Здесь проходят специализированные семинары, преподают последние достижения современной медицины", - не скрывает восторга Шериф Бешара, генеральный директор группы "Американская больница в Дубае".

Об искусственном интеллекте сегодня не говорит только ленивый: о его потенциале по спасению жизней, времени, денег, ресурсов: "Инвестиции, которые вкладывают сегодня в искусственный интеллект во всем мире, составляют 6,6 миллиардов долларов. По прогнозам, к 2026 году, благодаря его использованию, удастся сэкономить до 150 миллиардов долларов в год", - добавляет Шериф Бешара.

"Мы инвестируем почти половину нашего научно-исследовательского бюджета в цифровые

технологии и искусственный интеллект, - говорит Эли Шайо, генеральный директор EASTERN GROWTH MARKETS, GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE. - Очевидно, что искусственный интеллект намного быстрее, чем человеческий мозг, способен синтезировать имеющиеся идеи, проанализировать объем данных и извлечь из них пользу. Искусственный интеллект может пригодиться в том, чтобы улучшить жизнь пациентов, идет ли речь о точной медицине, об управлении поступлением и выпиской, регистрации клинических результатов, оптимизацией работы среднего медперсонала".

На конференции были в частности представлены роботизированная хирургия. "Это новейшая технология: робот ассистирует хирургу, позволяя добиваться лучших результатов, сокращая время операции, повышая ее точность. В целом это экономит средства", - говорит Шериф Бешара.

"Мы представили если можно так выразиться "командный пункт" медицинского заведения. Он позволяет руководству больницы в режиме реального времени следить за тем, что происходит в палатах; принимать решения о том, чтобы упорядочить очередь, освободить койку или переместить пациента на следующий этап процедуры. Все это позволит выписывать людей намного быстрее и, в целом, изменит наш взгляд на эффективность здравоохранения", - говорит Эли Шайо.

Перспективы электромобиля в Индии

В Индии - стране, где соседствуют автобусы, велосипеды и рикши, тон на крупнейшем автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели задавали электромобили. Несмотря на то, что сегодня немногие здесь готовы позволить себе дорогие машины с автономным источником электроэнергии, производители убеждены, что это - потенциально гигантский рынок.

Индийские автопроизводители поддерживают тренд экологически чистых электромобилей на рынке,

где высокие цены и отсутствие инфраструктуры удерживают покупателей от перехода к "зелёным" средствам передвижения. Правительство Индии приняло закон, по которому с 2023 года разрешены к продаже только электрические трехколёсные транспортные средства, а с апреля 2025-го - электроскутеров и мотоциклов. Это, очевидно, хорошие новости для компаний, которые готовятся к переходу на "зелёные технологии".

"В настоящее время мы переходим от двигателя внутреннего сгорания к электрическому, который питается от аккумулятора. На мой взгляд, Индия очень быстро развивается в этом направлении. В следующие пять лет, по моим прогнозам, от 25 до 30 % населения страны пересядет на "зелёные" транспортные средства, - считает Деб Мухержи, управляющий директор OMEGA SEIKI MOBILITY.-

Но согласно прогнозу индийского независимого агентства ICRA Limited, лишь от 3 до 5 % легковых автомобилей в стране будут электрическими к 2025 году из-за высокой стоимости и отсутствия зарядных станций для электромобилей.

"Понятно, что рынок электромобилей не может возникнуть по мановению волшебной палочки. К этой цели надо идти шаг за шагом, выпуская одну машину за другой. Мы рады, что наша модель электрокроссовера ZS EV набрала 2800 заказов менее чем за 27 дней. При том, что мы не раскрывали цену, а просто обозначили диапазон. И это накладывает на нас определённые обязательства по созданию соответствующей инфраструктуры", - заявил Раджев Чава, президент и управляющий директор MG MOTORS INDIA.

"Речь идет о том, чтобы познакомиться с новой технологией. И начать думать над будущей инфраструктурой зарядных станций. Получается, что один выбор влечет за собой другой", - заключает глава отдела по электромобилям и корпоративной стратегии автогиганта Tata Motors Шайлеш Чандра.