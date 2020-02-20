Дубай-comedy

В то время как знаменитые комики, как Дэйв Шапелл и Джо Кой, буквально разрывают залы, заставляя зрителей задыхаться от смеха, мы решили поближе познакомимся с процветающей комедийной сценой Дубая. Мы поговорили с зарубежными и местными артистами, в том числе со знаменитым эмиратским комиком Али Аль-Сайедом. Мы также узнали о рутинной работе, сделавшей возможным развитие этой комедийной сцены.

Американская звезда комик Джо Кой своим выступлением в Дубае еще раз доказывает, что стендап-комедия универсальна. Но здесь также есть и множество местных талантов.

Эмиратский стендап-комик Али Аль-Сайед и его жена американская актриса Мина Личчоне создали школу комедии Dubomedy, чтобы развивать и продвигать комедийное искусство в регионе.

Али Аль-Сайед: "Я получаю порой самые дурацкие комплименты. Вроде как "О мой Бог, ты такой смешной для местного!". Это стереотипы, но я их принимаю. Это тоже моя комедия".

Мина Личчоне, соучредитель Dubomedy: "Стереотипы похожи. ОК, давайте поговорим о них. Я заставлю тебя смеяться, но тогда я заставлю тебя думать. Так что в следующий раз, когда вы увидите парня, который будет одет так, вы можете улыбнуться".

Здесь в Дубае живут представители более 200 национальностей, и, комики, приезжающие сюда, должны учиться очень быстро. Их шутки должны быть такими же разнообразными, как и публика".

Карьера британского комика Теза Ильяса сейчас стремительно развивается на его родине - он восходящая звезда.

Тез Ильяс, комик: "Я просто хочу показать людям, что независимо от вашего происхождения, юмор комедии универсален, и вы можете использовать его, чтобы разрушить барьеры и показать людям, что мы на самом деле просто люди".

"Фабрика смеха" - это платформа для выступления зарубежных комедийных талантов в Дубае.

Гейл Глоуч, соучредитель "Фабрики смеха": "У меня лучшая работа в мире. Я бываю на разных фестивалях, нахожу лучших комиков, которые, на мой взгляд, подойдут для выступления перед местными зрителями. Я привожу их сюда, а они заставляют всех смеяться".

Однако без определенной поддержки, столь популярный в Дубае в последнее время жанр стендап-комедии не смог бы развиваться. Создатели театра The Courtyard Playhouse гордятся тем, что на своих мастер-классах могут всегда помочь молодым артистам раскрыть талант и завести новых друзей.

Кайли Шульц, театральный менеджер The Courtyard Playhouse : "Мы проводим обучающие курсы и даем актерам возможность выходить на сцену и прямо там практиковаться в процессе учебы с нами, перед живой аудиторией".

Салсман Куреши, актер: "Если бы этого места не было, меня бы не было. Оно стало тем местом, где комики, честно говоря, могут попасть в обстановку, отличную от любых других мест на Ближнем Востоке. И это дает вам нужную поддержку и навыки, когда вы только начинаете, что очень важно. Ведь в комедии иногда очень страшно играть".

Дубай всегда был крупным развлекательным центром, и разнообразная комедийная сцена здесь - идеальный способ раскрыть его забавную сторону.