Почему Китай стал важнее США для L'Oréal и как пережить промышленную революцию

Как использовать цифровую экономику и Четвёртую промышленную революцию для экономического роста? Что нужно L'Oréal в мире больших данных и и зачем LinkedIn обращается к фрилансерам? Разбираемся в программе Business Line.

Больше пользователей

Интернет-гигант LinkedIn преодолел планку в 660 млн пользователей по всему миру, но компания на этом не намерена останавливаться. Она запустила новый сервис, который должен помочь фрилансерам и малому бизнесу. Последние новости — от сооснователя и вице-президента компании Аллена Блю:

_«Этим вечером мы подготовились к глобальному запуску нового набора функций в LinkedIn, которые ориентированы на малые и средние предприятия, а также на фрилансеров. Эти новые инструменты позволят им рассказать от услугах, которые они предлагают, в своих профилях и помогут другим людям, которые хотели бы заказать эти услуги, легко их найти. Мы думали, где именно провести глобальный запуск этих функций, и мы выбрали Дубай. Здесь мы общались со многими профессионалами, здесь весь город сосредоточен на развитии малого и среднего бизнеса — так что это отличный выбор».

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В Дубае более 90% компаний относятся к малому и среднему бизнесу. Они соствляют более 47% ВВП, — объясняет глава отдела Средней Азии LinkedIn Али Матар. По его словам, администраторами социальной сети движет желание дать «бизнесу будущего» больше возможностей для поиска и предоставления услуг. Ближний Восток в этом смысле одна из важнейших площадок для LinkedIn

Сегодня у нас 660 миллионов пользователей по всему миру. Каждую секунду регистрируются два новых аккаунта. На Ближнем Востоке и в Северной Африке у нас более 31 миллиона пользователей, только в ОАЭ подключились четыре миллиона человек: это самый большой показатель на Ближнем Востоке. Али Матар глава отдела Средней Азии LinkedIn

Особое внимание в LinkedIn уделяют проблеме «фейковых новостей». По словам со-основателя и вице-президента компании Аллена Блю, это один из приоритетов работы администраторов соцсети:

«LinkedIn — это место, где профессионалы из всех отраслей, со всего света обмениваются новостями и информацией, которая поступает из невероятного числа источников, в том числе, от наших пользователей. Доверие людей к информации, которую они получают через LinkedIn и на основании которой они могут принимать решения, — это ключ к успеху.

У нас есть ряд решений и алгоритмов для определения неприемлемого контента на Linkedin. Одно из них — жалобы пользователей, которые сами указывают, какая информация им кажется неприемлемой. Важную роль играет сильная служба технической поддержки, которая проверяет жалобы и выявляет проблемы ещё до того, как они становятся проблемами».

От революции к стабильному росту

Политики, эксперты и руководители крупных компаний собрались в Бахрейне на 18-ю Арабскую конференцию предпринимателей и инвесторов. Главной темой стало обеспечение устойчивого роста в условиях Четвёртой промышленной революции. Ещё один важный вопрос: надо ли регулировать сферу высоких технологий ради поддержания здоровой конкуренции и для защиты персональных данных?

Инновации развиваются быстро, очень быстро, иногда быстрее, чем законодательство. Нам нужно адаптироваться и двигаться очень быстро. Технологии и инновации не собираются останавливаться. Это один из моментов, на которые мы хотим обратить внимание на этой конференции: чтобы инновации росли и способствовали развитию, законы и законодатели должны ускориться. Басим Мохамед Ахмед аль-Саи член исполкома Торговой палаты Бахрейна

Для бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса примером успешного законодательного регулирования инновационных технологий стал Генеральный регламент о защите персональных данных в ЕС:

_«Регламент о персональных данных, который вступил в силу в прошлом году, стал первой весточкой. Мы в Европе начинаем регулировать использование и, что ещё важнее, начинаем борьбу со злоупотреблением доступом к этим огромным объемам данных.

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Конечно, есть вопросы, которые требуют дальнейшей проработки, есть критика. Тем не менее, важно отметить, что это первая серьёзная попытка такого регулирования».

Может ли законодательное регулирование способствовать развитию там, где несколько крупнейших компаний уже могут монополизировать целые сферы бизнеса? Предприниматель и кинопродюсер Джефф Хоффман считает, что это очень сложный вопрос:

«Я ушел из туристического бизнеса. Теперь Google меняет алгоритмы, чтобы оттеснять многие крупные сайты вроде booking.com и других на страницах поиска. Они отправляют пользователей на портал "Google Отели". Пока эти гиганты могут делать, что хотят, как могут конкурировать небольшие компании? Если появится запрет вводить такие ограничения, это поможет предпринимателям.

Но это по-своему забавно, ведь что нам сказать этим компаниям? Вы спрашиваете об устойчивом развитии, а вот мы наказываем их за то, что они так преуспели в этом».

Big Data на службе L'Oréal

Производитель косметики L'Oréal показал лучшие результаты по продажам в третьем квартале этого года, прежде всего, благодаря высокому спросу в Азии, который компенсировал некоторые неудачи, например, замедление роста продаж в США. Удержать ведущие позиции на Ближнем Востоке компании помогает в том числе анализ больших данных. Об этой в интервью Euronews рассказал директор L'Oreal по Ближнему Востоку Реми Шадапо.

Euronews: Как компания L'Oréal стала ведущим производителем косметики?

Реми Шадапо:Прежде всего, дело во внутренней стабильности L'Oréal . У нас очень устойчивая структура акционеров, очень, очень стабильная структура управления, и так — все 110 лет существования компании. За это время у нас было всего пять генеральных директоров. Это позволило обеспечить решительное, стабильное управление, очень устойчивую стратегию.

EN: Вы только что объявили о крупнейшем квартальном росте продаж за шесть лет, связанном с успехами в Азии. Почему этот рынок так важен?

РШ:К счастью, у нас очень сильный источник роста. В основном это азиатский регион, а точнее Китай. И да, конечно, всегда есть здоровая внутренняя конкуренция. Но сейчас Азия действительно горит. Это определенно одна из фокус-групп, но не единственная. Как вы знаете, мы также уделяем большое внимание развивающимся рынкам, к которым относятся страны Персидского залива.

EN: Поступали сообщения о замедлении роста продаж в Соединённых Штатах. Какое это оказывает влияние?

РШ:США были непростым направлением в последние два с половиной года. Кажется, ситуация сейчас стабилизируется. Это правда: этот рынок был для нас крупнейшим до этого года. Теперь Китай на самом деле обошёл Соединённые Штаты. Китай теперь для нас на первом месте, там важнейший наш филиал с прошлого сентября.

EN: Работа с большими данными — это одно из важных направлений для L'Oréal . Расскажите об этом подробнее!

РШ: _В том, что касается цифровизации, наша группа стала пионером в целом ряде вопросов, будь то работа с данными, мультимедиа или электронная торговля. Мы начали переходить на цифровые технологии ещё много лет назад. Сейчас мы действительно находимся на передних рубежах инновационного развития. Мы фактически вступаем в новую фазу...

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Ну а данные, безусловно, могут дать нам столь подробную и детальную информацию о клиентах и потребителях, что это позволяет нам удовлетворять самые важные потребности и отвечать на самые важные запросы. Это для нас абсолютный приоритет.