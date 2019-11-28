Дубай и Африка расширяют партнерство

Расширение бизнеса в Африке: ОАЭ обнародует планы по активизации торговли со своими южными соседями. Черный континент расценивается новая и перспективная инвестиционная вершина. Об этом говорили участники Глобального делового форума по Африке, прошедшего в Дубае.

Развитие технологий, инфраструктуры,меняющийся политический ландшафт, похоже, повышают уровень доверия к Африке. Этом способствуют усилия отдельных политиков - таких как эфиопский премьер-министр, получивший в этом году Нобелевскую премию мира. На это работают и новые соглашения - такие, как Африканский договор о свободной торговле, обещающий создать на Черном континенте один из крупнейших в мире рынков товаров и услуг.

ОАЭ входит в список стран, спешащих укрепить контакты с Африкой. Дубай активно участвует в развитии инициативы "Один пояс- один путь", которая призвана улучшить торгово-транспортные связи между рынками Европы, Азии и Африки. Сегодня Арабские эмираты - второй по величине инвестор в Африке после Китая. Иссак Кваку Фокуо из группы Botho Emerging Markets Group отмечает явный прогресс "Посмотрите, как проект "Один пояс- один путь" стимулирует власти ОАЭ, Китая, Африки развивать связи между регионами!"

В 2018 году несырьевой экспорт и реэкспорт из ОАЭ в Африку достиг 18 миллиардов евро. Основной объем поставок осуществлялся по линии дубайской компании DP World, речь идет об одном из крупнейших международных портовых операторов. Черный контент обеспечивает 10% доходов группы. На африканском рынке масштабно представлена и дубайская фирма Al Ghurair Group, она выполняет широкий круг печатных заказов - от избирательных карточек и паспортов до банкнот.

В помощь партнерам - удобные маршруты, связывающие Ближний восток и Африку, которые обеспечивает перевозчик Emirates. Однако выход на развивающиеся рынки сопряжен с проблемами: компаниям, особенно новичкам, нужна консультативная поддержка для лучшего понимания корпоративной культуры и менталитета африканцев

Тина Блазкес-Лопес, адвокат Bryan Cave Leighton Paisner, убеждена: "Только получив качественную консультативную поддержку, вы сможете успешно вести бизнес в Африке".

Сотрудничество взаимно: сегодня в эмирате представлены свыше 20 тысяч африканских компаний. Их привлекают начинания Дубая в сфере развития инфраструктуры и строительстве.

Стороны сближаются по таким вопросам, как налоговые льготы, упрощение получения виз и исламские финансы. "Не менее половины компаний работают с опорой на исламские финансовые принципы, - рассказывает Блазкес-Лопес. - Они отвечают законам Шариата. Мы видим такую финансовую базу в разных отраслях - в технологическом секторе, к примеру. Мы видим также, что бизнесмены все чаще практикуют более современный подход к и исламским финансовым правилам".

От двустороннего партнерства к партнерству региональному. Такова мечта Иссак Кваку Фоку: "Представьте себе общую рыночную зону, которая объединяет страны Красного моря, Африку, государства Персидского залива, и все это - под патронатом ОАЭ. Реализации этого замысла сегодня мешают геополитические препоны. Они разрешатся и со временем у стран, имеющих выход к Красному морю, будут огромные перспективы".

Хамад Буамин возглавляет торгово-промышленную палату Дубая. Один из организаторов форума по Африке, он рассказал, почему для ОАЭ так важно это направление и на что его структура обращает особое внимание: "В последние пять лет мировой торговый оборот либо сохранял стабильность, либо сокращался в отдельных регионах. Но только не в Африке: обмен с континентом растет, он почти удвоился. Мы сегодня корректируем тактику, предлагаем компаниям следовать за крупными корпорациями, ориентироваться на их выбор рынков, укореняться там. Возьмем "Карфур" с его бизнесом в Кении, Танзании, возможно, в Эфиопии (Эфиопия, кстати - страна со стомиллионным населением, это в 10 раз больше чем население ОАЭ).

Мы хотим закрепить иностранных предпринимателей на местном рынке. Но им нужна помощь. Доступ к финансированию в таких проектах не прост, но если фирма четко знает, чего хочет, если она получила необходимые консультации, составила бизнес-план, она может обратиться за венчурным капиталом в Дубае. Такие структуры обычно благосклонно относятся к поддержке проектов в Африке. Тем не менее для многих компаний выход на африканский рынок остается сложным. На мой взгляд, мы не должны все брать на себя - пусть африканцы помогут новым партнерам, подыщут финансирование, вовлекут их в бизнес... Сегодня инвестиционный климат в ОАЭ неидеален, вот почему бизнесмены ищут решений в других местах. Африка - это, безусловно риски и неопределенность, но это и новые возможности, потенциал. С 2012 года наши вложения в африканский рынок приносили неплохие доходы. В целом инвесторы довольны. Мы хотим опробовать эту модель сотрудничества на других развивающихся рынках, в Латинской Америке, например, в Океании, Средней Азии".

В этом году международный форум по Африке собрал свыше полутора тысяч участников - от глав государств до начинающих предпринимателей. Гости слета обсуждали, как континент с миллиардным населением может изменить расстановку сил в мировой торговле

Кеннет Обиаюлу, управляющий директор группы Farmcrowdy, поделился впечатлениями: "Партнер, с которым я общался на форуме, оказался просто потрясающим, он понял разработанную в Нигерии концепцию, понял, почему мы хотим сотрудничать с ОАЭ".

Наблюдатели признают усилия многих африканских стран по стабилизации ситуации - от борьбы с преступностью до улучшения транспортной инфраструктуры. Гулам Балим, главный экономист южноафриканского банка Standard Bank, комментирует: "Мы следим за тем, что происходит в Анголе, в Южной Африке, мы отмечаем стабильность власти в Кении - на континенте появляются новые лидеры, которые способны наметить более конструктивный путь для Африки"..

Но этот путь для самих африканских новаторов может быть тернистым. Мир высоко оценил усилия премьер-министра Эфиопии. Его страна, продемонстрировавшая в прошлом год самый быстрый рост на африканском континенте, продолжает оставаться площадкой для этнических разногласий.

Мелесс Минале Ташу, старший экономический советник Национального банка Эфиопии, убежден: "Премьер действительно настроен решать проблемы, с которыми сталкивается в разных частях страны. Население Эфиопии, несомненно, движется вперед, но это не значит, что эволюция будет гладкой".

Африка - континент контрастов и гигантского экономического потенциала - вступает в новую эру: Следующее десятилетие может принести ему небывалое процветание.