Дубай для меломанов

Boyzone, Brand New Heavies, Алиша Киз и Джей Шон - вот лишь неполный перечень международных звезд, выступивших с концертами в Дубае c начала года. __В чем причина интереса музыкантов именно к этому городу? Мы спросили об этом самих артистов.

Ирландская группа Boyzone включила Дубай в свое прощальное турне. Пик успеха группы пришелся на 90-е годы, особенно в Великобритании и Ирландии. Сегодня музыканты считают, что эта глава их творческой жизни подходит к концу.

Солист Boyzone Ронан Китинг рассказал: "Очень приятно возвращаться в города, где мы бывали за годы выступлений. Приятно дать грандиозный концерт и так сказать "до свидания".

Другой участник группы Шейн Линч рассказал о безупречной организации выступления в Дубае: "Место, где нам предложили сыграть в Дубае, находится рядом с кварталам "ирландская деревня". Это удивительная площадка, почти амфитеатр. Сцена медленно-медленно поднимается, мы оказываемся лицом к лицу с аудиторией, толпой!"

Певец и композитор Кит Даффи пояснил, почему Boyzone прощается со своим слушателем: "Нас потрясающе принимали, программа, концерты просто великолепны. Наша группа - настоящий "бойз-бэнд", а сегодня нам всем уже за сорок. Мы давно в музыке и хотим сами - красиво! - написать заключительную главу этой истории. Чтобы поставить точку с достоинством и самоуважением".

От "ирландской деревни" до "всемирной деревни" в Дубае - всего один шаг Здесь перед сотней тысяч зрителей с блеском выступила звезда ритм-энд- блюза Джей Шон. Шон рассказал, что дубайская аудитория давно ему верна: "Вы помните, наверное, что еще относительно недавно не было скоростного интернета, соцсетей. Я общался с поклонниками в Дубае через ютуб. Тогда я не знал, что в Арабских Эмиратах любят и играют мою музыку. А потом я приехал сюда, дал концерт - это было по- настоящему здорово. На мое выступление собралось пять тысяч человек, я этого не ожидал. А потом у меня появилась возможность ежегодно давать в Дубае концерты - на протяжении 15 лет. Люди здесь знают мой репертуар".

Калифорнийская группа Maroon 5 выступила на открытии в Дубае комплекса Coca-Cola Arena. Эта крупнейшая в регионе концертная площадка, считают эксперты, полностью изменит ситуацию на местном музыкальном рынке. Генеральный директор Coca-Cola Arena Гай Нгата показывает и рассказывает: "Если вы посмотрите вокруг, то увидите особые акустические панели. Сегодня качество звучания функциональность пространства выходят на первый план".

Тем временем в Дубайском оперном театре при полном аншлаге показали "Призрак оперы", один из знаковых бродвейских мюзиклов.

Жители и гости Дубая любят музыку, не боятся экспериментов и чтят традиции - богатая музыкальная афиша города лучшее тому подтверждение.