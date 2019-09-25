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British Аirways набирает новую высоту

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British Аirways набирает новую высоту
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Программа BusineeLine приглашает к разговору о важнейших событиях деловой повестки дня в мире. В центре внимания в сентябре - подготовка Великобритании к "брекситу" . Наблюдатели бьют тревогу: соглашение с ЕС так и не согласовано, парламент решением британского премьера "поставлен на паузу" и стране могут грозить досрочные выборы. Камнем преткновения в диалоге Лондона и Брюсселя по-прежнему остается вопрос о пограничном режиме между республикой Ирландия и Северной Ирландией после выхода Великобритании из состава ЕС. Аналитики прогнозируют британской экономике, пятой в мире, спад интереса со стороны инвесторов и даже скорую рецессию.

На этом фоне легендарный авиаперевозчик, группа British Аirways в год своего столетия осваивает новинку - аэробус А350, предназначенный для рейсов Лондон-Дубай. Особенность нового самолета - экологичность и повышенный комфорт для пассажиров. Руководство авиакомпании надеется, что проект положит конец периоду финансовых трудностей (акции BA с 2018 года потеряли почти 40% стоимости) и забастовок, открыв новые горизонты уже в 2020 году.