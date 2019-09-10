Зона спасенных животных

Биоразнообразие планеты под угрозой: на этом фоне Объединенные Арабские Эмираты активизируют защиту флоры и фауны с опорой на новое законодательство, предусматривающее развитие сети заповедников.

...В пустыне близ Дубая вы можете рассчитывать на встречу с верблюдами, ястребами и антилопами. А вот в местном заповеднике Аль-Мармун обитателей гораздо больше - речь идет о сотнях видов птиц, млекопитающих и рептилий. Гигантский экорезерв показывает его сотрудник Саид Файзел: "Заповедник составляет 20% площади Дубая. Поначалу мы патронировали пустыню с ее естественными обитателями. Благодаря построенным здесь оазисам, общее число которых достигло 50, заповедник стал развиваться. Мы увидели, как благотворно влияют искусственные водоемы на состоянии экосистемы парка".

Саид показывает фламинго, которых в заповедник привлек микроклимат оазисов. А чуть дальше - уникальное зрелище, аравийский орикс, животное, считавшееся вымершим. Саид поясняет: "В 80-х и 90-х годах животным угрожали браконьеры, они вымирали из-за слишком активной охоты. Ориксы шли на мясо. Сегодня этот вид - часть нашего заповедника. У нас они защищены, здоровы и размножаются; в прошлом году мы насчитали более 500 голов".

От оазисов до приютов и парков с тропическим климатом - решения властей ОАЭ обеспечивают поддержку самым разным структурам для животных. Маналь Альмансури возглавляет неправительственную организацию Yanni animal welfare: "ОАЭ принимают меры параллельно глобальным программам по сохранению животных. Законы, касающиеся их благополучия, были утверждены у нас в 2007, но постоянное внимание к проблем стало формироваться где-то с 2016 года. Усилиями правительства в стране соблюдаются правила, касающиеся безопасности и достоинства братьев наших меньших".

Новые законы распространяются и на экзотических животных, их охраняют, в частности, в зоопарке "Зеленая планета".

Сара Стивен, куратор заповедника, показывает и рассказывает: "В нашем зоопарке все продумано так, чтобы обеспечить идеальную среду обитания тропическим животным и растениям в сердце пустыни Дубая. У нас собран широкий спектр видов: тут и птицы, и разнообразные млекопитающие, такие как двупалые ленивцы, множество ящериц - игуаны, василиски... Случается, что между животными проскакивает искра, и неважно, одного они вида или нет. Так случилось с нашим зеленым древесным удавом и гекконами из Мадагаскара. Им нравится проводить вместе время, они даже забираются друг на друга. Они поняли, что им здесь, в этой влажной среде, комфортно".

Последнее приобретение в семействе "Зеленой планеты" - медленный лори, которого прозвали "Одиночкой". Правда, на деле этот примат с пронзительным взглядом недолго оставался без пары.

Сара Стивен вспоминает: "Его спасли и привезли к нам. Так как этот исчезающий вид, мы начали искать ему подругу. На тот момент мы и предположить не могли, что всего через пару месяцев к нам привезут спасенную самку медленного лори и что она останется у нас. Кстати, эти животные формируют пару на всю жизнь. Мы познакомили двух лори, они прекрасно поладили. Мы наблюдали весь спектр их эмоций при встрече: они издавали особые звуки, особым образом вели себя, демонстрировали интерес. Мы очень счастливы и ждем, не появится ли у нас в ближайшем будущем малыш".

От воскрешенных аравийских ориксов до медленных и влюбленных лори - в Дубае заботятся о самых разных животных, обеспечивая им комфорт и безопасную среду.