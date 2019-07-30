Счастье как национальная идея: в ОАЭ научились измерять благополучие жителей

Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время занимают 21-е место во Всемирном докладе о счастье, и Дубай нацелился на то, чтобы возглавить этот список. Теперь счастье стало одной из целей национальной политики, в рамках которой Охуд Аль-Руми назначена министром ОАЭ по вопросам счастья и благополучия, а также развернута программа, которая контролируется правительственным департаментом Smart Dubai.

Сегодня для того, чтобы стать счастливым городом Дубаю нужно взаимодействие всех секторов. У нас есть 47 счастливых чемпионов из более чем 40 секторов или организаций. И их роль заключается в реализации программы благополучия. Мы активно тренируем их, чтобы напрямую или косвенно изменить их менталитет и терминологию в вопросе оценки счастья Хамад Аль-Авади Глава программы счастья в Smart Dubai

Достижения в области социального анализа и изучения данных сделали счастье поддающимся количественной оценке, и это позволило властям учитывать его экономическую ценность.

Счастливые люди успешнее на 50%. А значит они на 50% более продуктивные, если счастливы и находят смысл в своей работе. При этом они на 88% более лояльны, потому что понимают, что работают не зря, посвящая половину своего времени развитию этого бизнеса доктор Корри Блок эксперт по стратегии бизнеса в области оценки счастья

Признанные в недавнем прошлом одним из самых лучших мест работы в мире Объединенные Арабские Эмираты заняли девятое место по развитию экономики в докладе HSBC's Expat Explorer. Главные причины попадания в этот рейтинг — повышение зарплат, карьерный рост и улучшенный уровень жизни.

В городе даже есть улица Счастья, где мы решили выяснить, насколько люди довольны своей жизнью здесь.

"Дубай действительно способствует деловой атмосфере как среди местных жителей так и иностранцев, которые переехали сюда жить"

"Я могу сказать, что атмосфера здесь делает тебя счастливым. Там, откуда я родом, постоянно идут дожди, все такое серое и печальное. А здесь вечно светит солнце и каждый день приносит тебе радость"

"Я чувствую себя в безопасности. А еще тут чисто повсюду, что тоже отличает это место от других"

Но существует также и наука о счастье...

Все люди на планете счастливы одинаково. По крайней мере физиологически. Дофамин, серотонин и окситоцин. За ощущение счастья в нашем организме отвечает комбинация из этих трех нейрохимических веществ. Дофамин отвечает за мотивацию — самое захватывающее чувство из всех, и каждый из нас вырабатывает его постоянно. Номер два — это серотонин. Он отвечает за ощущение уважения. Вы испытываете его, понимая свою значимую роль в обществе. Третий "виновник" счастья — окситоцин — отвечает за ощущение сопричастности доктор Корри Блок эксперт по стратегии бизнеса в области оценки счастья

Существует также способ измерить счастье благодаря искусственному интеллекту. Один из них разработала компания AI Directions.

Эта технология использует любую камеру, например, на ноутбуке. Программа сначала распознает ваше лицо, а затем мышцы. Технология анализирует их движение, используя 64 кадра в секунду, и определяет одну из 7 эмоций.

"Измеритель счастья" — одна из первых стратегических инициатив Дубая в рамках программы "Умный город". Это первое в мире программное обеспечение, измеряющее благополучие. В настоящее время программа запущена в более чем 40 правительственных департаментах и уже собрала более двух миллионов проголосовавших с момента ее запуска. Сегодня средний уровень счастья по городу составляет 89%. Цель на 2021 год — достичь 95% в надежде, что счастье будет продолжать оказывать положительное влияние на бизнес и экономику!