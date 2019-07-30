Счастье как национальная идея: в ОАЭ научились измерять благополучие жителей

Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время занимают 21-е место во Всемирном докладе о счастье, и Дубай нацелился на то, чтобы возглавить этот список. Теперь счастье стало одной из целей национальной политики, в рамках которой Охуд Аль-Руми назначена министром ОАЭ по вопросам счастья и благополучия, а также развернута программа, которая контролируется правительственным департаментом Smart Dubai.
Достижения в области социального анализа и изучения данных сделали счастье поддающимся количественной оценке, и это позволило властям учитывать его экономическую ценность.
Признанные в недавнем прошлом одним из самых лучших мест работы в мире Объединенные Арабские Эмираты заняли девятое место по развитию экономики в докладе HSBC's Expat Explorer. Главные причины попадания в этот рейтинг — повышение зарплат, карьерный рост и улучшенный уровень жизни.
В городе даже есть улица Счастья, где мы решили выяснить, насколько люди довольны своей жизнью здесь.
"Дубай действительно способствует деловой атмосфере как среди местных жителей так и иностранцев, которые переехали сюда жить"
"Я могу сказать, что атмосфера здесь делает тебя счастливым. Там, откуда я родом, постоянно идут дожди, все такое серое и печальное. А здесь вечно светит солнце и каждый день приносит тебе радость"
"Я чувствую себя в безопасности. А еще тут чисто повсюду, что тоже отличает это место от других"
Но существует также и наука о счастье...
Существует также способ измерить счастье благодаря искусственному интеллекту. Один из них разработала компания AI Directions.
Эта технология использует любую камеру, например, на ноутбуке. Программа сначала распознает ваше лицо, а затем мышцы. Технология анализирует их движение, используя 64 кадра в секунду, и определяет одну из 7 эмоций.
"Измеритель счастья" — одна из первых стратегических инициатив Дубая в рамках программы "Умный город". Это первое в мире программное обеспечение, измеряющее благополучие. В настоящее время программа запущена в более чем 40 правительственных департаментах и уже собрала более двух миллионов проголосовавших с момента ее запуска. Сегодня средний уровень счастья по городу составляет 89%. Цель на 2021 год — достичь 95% в надежде, что счастье будет продолжать оказывать положительное влияние на бизнес и экономику!