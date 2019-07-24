"Боинг", кибербезопасность и женщины в IT

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С небес на землю

Сектор глобальных авиаперевозок не пришел в себя после решения о запрете полетов лайнеров "Боинг 737 Max", которое было принято после двух фатальных авиакатастроф самолетов этого типа в Эфиопии и Индонезии всего с пятимесячным разрывом.

"Боинг" сообщает о беспрецедентных убытка с момента отзыва лайнеров, однако аналитики считают, что компания выстоит и восстановит репутацию. В пользу этого, утверждают они, говорит недавнее решение корпорации выплатить свыше 4 миллиардов долларов компенсаций перевозчикам, пострадавшим в связи с отзывом самолетов.

Аналитик Сет Каплан комментирует: "Они понимают, что все считают их ответственными за случившееся. И вот "Боинг" решает выступить с финансовой инициативой, которую компании никто не навязывал".

Акции группы на фоне обещаний о компенсации выросли на 2%. Планировалось, что лайнеры Max вернутся в эксплуатацию в четвертом квартале, однако наблюдатели считают, что простой затянется из-за более жестких процедуру контроля, запланированных по всему миру.

Бизнесмены ставят на "цифру"... и боятся ее

Согласно проведенному исследованию Pulse report, 70% руководителей высшего звена на Ближнем Востоке считают переход на цифровые технологии и сопряженное с этим обеспечение кибербезопасности приоритетной задачей и одновременно серьезнейшей проблемой.

Что можно сделать, чтобы вернуть спокойный сон бизнесменам, рассказывает вице-президент Международного финансового центра в Дубае Алия Аль Заруни: "Действительно, главные выводы исследования, которое опирается на высокопоставленный менеджмент и руководителей корпораций, подтверждают: кибербезопасность, "большие данные" и переход на цифровые технологии - приоритетный участок развития и большой источник беспокойств, причем в глобальном масштабе.

Уровень обеспокоенности на Ближнем Востоке выше, чем в других регионах, и это для нас удивительно. Исследование показало важность для корпорацией повышения уровня профессионализма руководства и персонала... Компании считают, что их партнеры, обеспечивающие обучение, должны адаптировать свои услуги к завтрашним потребностям своих клиентов.. Так что впереди еще много работы".

В исследовании говорится о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес-лидеры на Ближнем Востоке. Как обстоят дела в ОАЭ?

"У нас назрела необходимость двигаться вперед быстрее, - убеждена Алия Аль Заруни. - Проблема в том, что в вопросе перехода на цифровые технологии мы до сих пор часто бежали вдогонку. По мере перемещения большого объема данных в интернет, на серверы, в облачные хранилища, вопрос о кибербезопасности приобретает особую актуальность. Необходимо качественно защитить свои данные.

Думаю, что в ОАЭ еще много лет назад осознали важность аспектов, о которых говорится в исследовании. У нас в Дубае у нас есть правила информационной безопасности, все государственные органы обязаны их соблюдать. Исследование показало: компании должны действительно много работать над обучением и развитием своих сотрудников. Имея самые лучшие решения в сфере кибербезопасности, бизнес не защитишь, если персонал не в курсе, если люди не умеют применять навыки защиты в своей работе. Для бизнеса, организаций очень важна устойчивость для роста и развития, но и человеческий капитал имеет равное значение. И да, люди действительно могут учиться друг у друга. У нас, в Международном финансовом центре, так и было: персонал обучал коллег. Плюс у нас предусмотрено обучение на рабочем месте, мы развиваем сеть наставников, это добавляет сотрудникам профессиональной ценности и помогает им расти в рамках фирмы. Плюс, конечно, электронное обучение, оно с каждым днем становится все более и более продвинутым, мы и вправду видим хороший результат".

Алия Аль Заруни - в прошлом успешный программист. Она вспоминает о завоевании женщинами сектора IT: "Я в течение трех лет лет занималась программными кодами, тогда я эту сферу ненавидела, но она дала мне преимущества, позволила сильно вырасти в рамках Международного финансового центра в Дубае. Все, чем мы занимаемся там сегодня, автоматизировано, абсолютно в любом отделе, идет ли речь о программистах, об отделе закупок, о работе с клиентами. Раньше, будучи программистом, я структурировала эти процессы.

Когда я только входила в сектор IT много лет назад, это действительно был чисто мужской бизнес, мужская карьера. Сегодня я вижу, что в этой области, особенно у нас, в ОАЭ, все больше женщин занимаются программированием, женщины часто возглавляют IT отделы".

Хочу все знать!

Итак, обеспечение конфиденциальности стало приоритетом номер один для современного бизнеса. Какие границы готовы пересечь компании для и сбора информации? На этот вопрос отвечает Джонатан Лакост, соучредитель маркетинговой фирмы Jebbit: "Идея компании - в том, чтобы проводить цифровой маркетинг с персонализированным прицелом. Каждый сайт, куда вы заходите, каждое электронное письмо - способ лучшее понять вас.

Маркетологи анализируют так называемые поведенческие данные и поток передаваемой вами информации. Говоря совсем просто, мы анализируем все, что вы сделали! Мы смотрим, где вы нажимали на "мышь", какие покупки совершили. Это нужно, чтобы попытаться спрогнозировать, что вас заинтересует в будущем.

В какой-то момент в Jebbit решили, а почему бы напрямую не спросить вас об этом, почему бы не начать диалог? Мы развиваем технологию которая позволяет маркетологам вести такое общение, встраивая ваши данные в компьютерные модели, с опорой на которые затем развивается персонализированный подход".

А как быть с этическими принципами при сборе личной информации?

"Это главный вопрос, - отмечает Лакост. - Одна технологическая компания заручается вашим согласием, когда вы заходите на сайт, но затем передает его трем различным рекламным и маркетинговым структурам. Так вы в будущем получите прицельно составленное электронное письмо или настроенное под вас уведомление. Зачастую в этом процессе взаимодействуют десятки компаний. Становится сложно понять, кто здесь исполнитель, а кто контролирует процесс".

Какие новые приложения, зарождающиеся технологии вдохновляют авангардиста от маркетинга?

"В маркетинге очень мало чистого искусственного интеллекта, здесь технологии только набирают обороты, - признает Лакост. - В остальных отраслях меня очень радуют достижения в области автономного вождения: к примеру, инициатива группы "Тесла", которая обещает запустить сервис роботизированных такси к концу следующего года. Благодаря автопилоту они собираются поручать вашему временно простаивающему авто подключаться к сервису и возить людей. Теперь каждый раз, когда я сажусь в "Теслу" или читаю об искусственном интеллекте, я вдохновляюсь тем, как разработчики совершенствуют технологии, насколько оптимизируется программное обеспечение, а с ним и машина - в отличие от традиционных авто, которые со временем только теряют в цене".