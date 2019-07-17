Общеевропейская инициатива обеспечит прогнозы концентрации пыльцы практически в реальном времени

Служба наблюдения за состоянием атмосферы в рамках программы «Коперник» (CAMS) недавно вступила в партнерские отношения с Европейской аэроаллергенной сетью (EAN) с целью изучения инновационной технологии, которая позволит автоматически отслеживать концентрацию пыльцы по всей Европе в близком к реальному режиме времени.

Ежегодно с приходом весны и начала лета для каждого четвертого европейца наступает время чихать, хрипеть и шмыгать носом — ведь именно на этот период приходится пик сезона поллиноза, от которого не спрятаться даже в городе, поскольку загрязнение воздуха лишь усугубляет проблему. И в довершение всего, повышение температуры, вызванное изменением климата, приводит к тому, что цветение растений и деревьев начинается раньше и длится дольше, продлевая мучения сотни миллионов европейцев, страдающих поллинозом.

Проблема поллиноза становится все острей, и используемые сегодня методы прогнозирования недостаточно точны, чтобы по-настоящему помочь людям избежать страданий, которые приносит с собой теплая погода. Прогнозы, основанные на информации о погодных условиях, загрязнении воздуха и о том, какие растения зацветут в ближайшее время, дают лишь приблизительную оценку концентрации пыльцы, а фактические данные замеров становятся доступными примерно через неделю после мониторинга.

К счастью, ситуация должна измениться. Служба наблюдения за состоянием атмосферы в рамках программы «Коперник», используя информацию европейской палиноголической базы данных и программы AutoPollen метеослужбы MeteoSwiss, координирует разработку новой технологии, которая позволит предоставлять данных о концентрации пыльцы в близком к реальному режиме времени. На смену методу проб и ошибок идут инновации, которые, как и богатый опыт CAMS в сфере прогнозирования качества воздуха, окажут неоценимую помощь страдающим поллинозом европейцам в их стремлении к здоровой и счастливой жизни.

Ежедневные прогнозы CAMS сравниваются с данными пыльцевого мониторинга с более чем 400 действующих станций, входящих в сеть EAN, база данных которой находится в ведении исследовательского подразделения аэробиологии и аэропалинологической информации Медицинского университета в Вене. Этот крупнейший в мире некоммерческий банк аэропалинологических данных содержит информацию из 40 стран, в основном, европейских. Исследования пыльцы часто проводят локально, поскольку условия в разных регионах значительно отличаются друг от друга, но европейская палинологическая база данных обеспечит сопоставимость информации в целях поддержки научных проектов и клинических испытаний по всему континенту.

Прогноз по методу проб и ошибок

«Сегодня основным инструментом для определения уровня пыльцы является волюметрическая ловушка Хирста, которая измеряет ежедневную концентрацию пыльцы путем всасывания воздуха. Затем частицы пыльцы подсчитываются вручную в лаборатории», ― рассказывает Максимилиан Бастл из Австрийской службы аэропалинологической информации. Самыми распространенными аллергенами в Европе являются береза, оливковое дерево и трава, но, как отмечает Бастл, администратор европейской палинологической базы данных, пыльцевые мониторы будут распознавать не менее 26 наиболее распространенных аллергенов, а иногда и 70, с целью добавлять все новые виды растений и грибов, чтобы не оставить без внимания даже самые редкие виды аллергии. Однако пыльца достается из ловушки Хирста только раз в неделю. «[Плюс] несколько дней занимает проведение анализов, но это стандартная процедура любого пыльцевого мониторинга», ― добавляет Максимилиан Бастл.

Пять автоматических пыльцевых мониторов, тестируемых на крыше станции MeteoSwiss в Пайерне, а также традиционная ловушка Хирста (с флюгером на заднем плане) Источник: MeteoSwiss

Таким образом, проходит неделя, прежде чем данные о фактическом содержании пыльцы в воздухе становятся доступными. Однако и они представляют ценность, поскольку помогают улучшить качество будущих прогнозов и выявить закономерности. Тем не менее все прогнозы основаны на усредненных значениях, и мы, например, не можем сказать, наблюдается ли в этом году неожиданно ранний выброс пыльцы какого-либо вида растений. Что еще хуже, многие прогнозы, предлагаемые бесплатными приложениями, даже постфактум не проходят проверку на точность, и пользователи не могут знать, насколько они достоверны.

Сегодня ― раз в неделю, в будущем ― каждый час

В чем смысл, спросите вы, ― ни один из прогнозов не способен помочь страдающему поллинозом, которому надо знать, ожидается ли сегодня днем высокое содержание пыльцы амброзии на берегу реки. Бернард Клот, руководитель программы AutoPollen метеослужбы MeteoSwiss, говорит, что ему часто задают этот вопрос, и одной из задач его работы и является дать на него ответ. «Наша цель не автоматизировать подсчет пыльцы, а получать данные в близком к реальному режиме времени, чтобы своевременно информировать пациентов и врачей». В настоящее время изучается несколько новых технологий, от лазеров и уловителей частиц до фотосъемки потоков воздуха. «Их объединяет одно ― результаты будут получены практически мгновенно, ― отмечает Клот. ― Концентрация пыльцы будет определяться не раз в неделю, а каждый час».

Однако тот факт, что данные пыльцевого мониторинга все еще не доступны в режиме реального времени, не означает, что ученые не ищут способы помочь людям, страдающим сенной лихорадкой. «Существующие аэропалинологические модели несовершенны, но они подходят для клинических исследований с целью определения непосредственного влияния пыльцы на здоровье людей», ― говорит Михаил Софиев, заместитель руководителя группы моделирования состава атмосферы в Метеорологическом институте Финляндии. В рамках пилотного проекта Софиев и его команда работают над прогнозированием отдельных симптомов аллергии, используя имеющиеся данные и личные наблюдения пациентов. «Для некоторых людей качество воздуха также является важным фактором, поэтому мы учитываем и его. Мы находимся в процессе разработки модели и вскоре будем знать больше», ― отмечает Софиев.

Три кита прогноза: уровень пыльцы, погода, загрязнение воздуха

Имеющиеся в распоряжении экспертов программы «Коперник» климатические данные за 40 лет позволили им отследить влияние глобального потепления на 100 видов растений. Паттерны цветения меняются из года в год ― часто цветение начинается раньше и длится дольше. Однако в разных странах ситуация может быть разной. Например, паттерны цветения травы во Франции и Греции могут изменяться по-разному. Локальные факторы также означают, что большое количество пыльцы в один год может оказать меньшее воздействие, чем умеренный уровень пыльцы в другой, в зависимости от загрязнения воздуха и погодных условий.

Многочисленные группы экспертов в разных странах Европы в настоящее время заняты решением этой проблемы. С прошлого года в Баварии работает система автоматического наблюдения ePIN, а в Сербии данные пыльцевого мониторинга уже доступны в режиме реального времени пользователям приложения RealForAll. Однако во многих других странах Европы страдающие поллинозом все еще ждут того дня, когда они смогут получать надежную информацию в режиме реального времени. Для некоторых из них качество прогнозов является жизненно необходимым. «Мы можем даже навредить пациентам, давая им недостоверную информацию. Мы скажем, что сейчас безопасно выходить на улицу, а в результате они попадут в больницу с приступом астмы или с еще более серьезным заболеванием», ― говорит Уве Бергер, руководитель исследовательской группы Австрийской службы аэропалинологической информации.

Чтобы предоставить людям информацию о концентрации пыльцы, необходимую им для здоровой и счастливой жизни, прогнозы должны стать точными в режиме реального времени и учитывать полную картину. «Мы должны тщательно проанализировать влияние пыльцы на здоровье людей, ― заключает Винсент-Хенри Печ, руководитель Службы наблюдения за состоянием атмосферы в рамках программы «Коперник». ― Это значит учитывать его наряду с метеорологическими данными и качеством воздуха. Именно в сфере медицины становится понятно, насколько все взаимосвязано».