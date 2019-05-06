Состояние климата в Европе в 2018 году: из крайности в крайность

Холодное начало года, рекордные снегопады, затяжная жара, засухи, лесные пожары, наводнения, ураганы, тревожная ситуация в Арктике, таяние ледников в Альпах — недавно опубликованный отчёт в рамках программы «Коперник» Службы по контролю за изменением климата (C3S) обозначает явные тенденции в изменении климата, а также длительные эпизоды экстремальных погодных явлений по всему континенту.

Средняя температура в Европе бьет рекорды

За последние сорок лет в Европе наблюдается тенденция к повышению температуры, и отчет о состоянии климата в Европе в 2018 году в рамках программы «Коперник» подтверждает: в прошлом году температура в Европе вошла в тройку самых высоких за всю историю замеров. Год в целом был теплым, и в среднем температура была на 1,2°C выше обычной, но весна и лето выдались буквально горячими — в Центральной Европе было необыкновенно жарко, во многих местах температура превышала среднюю на 3°C.

«Предупреждающие полоски» показывают изменение температуры в Европе с 1958 по 2018 год. Источник: Служба по контролю за изменением климата, программа «Коперник» (C3S)/KNMI

По сравнению с доиндустриальной эпохой, температура в Европе росла достаточно равномерно в течение всего периода индустриализации, но затем в 1980-х произошел резкий скачок. Среднее значение за 60 месяцев достигло 9,9°C для периодов, завершающихся во второй половине 2018 года. Это почти на 2°C выше, чем те же значения во второй половине XIX века.

Средние значения температуры воздуха в Европе за 60 месяцев на высоте 2 м над землей. Источник: Служба по контролю за изменением климата, программа «Коперник» (C3S)/ECMWF

Экономика и повседневная жизнь Европы в прямой зависимости от экстремальных погодных условий

Отчет о состоянии климата в Европе в 2018 году содержит ценные данные, которые позволяют делать обоснованные выводы о быстро растущей проблеме. Данные показывают четкие тенденции — например, рост уровня парниковых газов в атмосфере — а также демонстрируют, как экстремальные погодные явления в 2018 году, от трескучих морозов до рекордной жары и засух, а также ураганов и наводнений, повлияли на жизнь европейцев. Подробности зависят от конкретного региона, но везде напрашивается один и тот же вывод: длительные эпизоды экстремальных погодных явлений отражаются на нашей жизни.

Длительный мороз отметил начало года. Снегопады и заморозки в феврале и марте были единственными периодами, когда температура в Европе опустилась ниже среднего. Лето наверстало упущенное: с апреля и до конца года температура была выше среднего. Погода впадала из крайности в крайность: на юге Европы влажность была намного выше обычного, а на севере 2018 год выдался нетипично жарким и засушливым. В Центральной Европе температура достигла рекордных отметок с 1950 г., а кроме того, в центре и на севере Европы весной, летом и осенью осадков выпало на 80% меньше обычного. Особенно досталось Германии, как и отдельным регионам в Северной и Центральной Европе, где солнце светило на 40% дольше среднего.

Дым от пожаров в Швеции. Права на изображение: содержит измененные данные программы «Коперник», обработанные Европейским космическим агентством

Важно и то, как интерпретируются данные о климате: средний уровень дождей в Европе может выглядеть нормальным, если смотреть на него в целом, но при разбивке по регионам выявляются предельные величины. Это ощущается и на местах: например, в Скандинавии случились одни из самых серьезных лесных пожаров в современной истории, а ураган «Лесли» обрушился на Иберийский полуостров с яростью, не виданной с 1842 года.

Необычно высокие температуры в сочетании с низким уровнем осадков также привели к ограничению в потреблении воды и снижению уровня рек, что, в свою очередь, отразилось на судоходстве. На пике засухи 36% европейских рек сильно обмелели, и, к примеру, впервые за десятилетие можно было пешком дойти до середины Дуная. Недостаток дождей также привел к потерям в сельском хозяйстве и наложился на высокие испарения влаги из почвы, длившиеся последние 40 лет по мере повышения температуры.

Альпы и Арктика под угрозой таяния льдов

Солнечные весна и лето — угроза для снежного покрытия в горах. 2018 год ознаменовался рекордной потерей массы льда в Альпах. С 1997 г. ледники в Европе утратили от 8 до 25 метров в своей массе, а средняя потеря пресной воды на квадратный метр составила 16 тонн.

Морской лед в Европейской Арктике также уменьшился из-за повышения температуры: в этом регионе первые два месяца года были на 4 с лишним градуса теплее, чем в среднем. И пока арктический лед с 2000 г. неуклонно продолжал сокращаться, летом 2018 в европейском секторе Северного Ледовитого океана его площадь сократилась до рекордных 30% по сравнению со средним значением. Со спутников пришли тревожные данные и изображения: впервые в зимнее время за всю историю наблюдений ледяная шапка планеты, обычно располагающаяся к северу от Гренландии, из-за теплого воздуха и сильных ветров сменилась открытой водой.

Отчет о состоянии климата в Европе в 2018 году: главный инструмент понимания 2018 г. в долгосрочной перспективе

Уже пятый год главная европейская программа по наблюдению за Землей, «Коперник», поставляет беспрецедентное количество данных об окружающей среде, на которых основывается государственная политика управления и растущая наукоемкая экономика. В сочетании с исчерпывающими и ориентированными на пользователя наборами данных из Хранилища климатических данных, отчет о состоянии климата в Европе в 2018 году дает понимание важных моментов, касающихся разных секторов экономики, в том числе сельского хозяйства, здравоохранения, страховой отрасли, безопасности, туризма, городского и регионального планирования.

«Достоверные данные о наблюдении за Землей в отчете о состоянии климата в Европе играют ключевую роль в понимании состояния нашей планеты», — заявил Хуан Гарсес де Марсилья, директор службы «Коперник» в Европейском центре среднесрочных метеорологических прогнозов (ECMWF), который будет воплощать отчет в жизнь. «[Отчет о состоянии климата в Европе в 2018 году] предоставляет важные выводы для политиков, организаций и бизнеса, которые помогут им планировать будущее на благо жителей Европы и других регионов».

В конечном счете, отчет о состоянии климата в Европе в 2018 году ставит своей задачей повысить уровень осознания того, как изменение климата связано с жизнью людей в Европе и за ее пределами. Это понимание чрезвычайно важно, ведь только благодаря ему мы сможем создать мотивацию, необходимую, чтобы выделить ресурсы, требуемые для сохранения жизни на Земле.