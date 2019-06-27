Китайские революционеры и краудфандинг в Сенегале

От "интернета вещей" до беспилотного транспорта: беспроводная сеть 5-го поколения, 5G, станет одним из моторов 4 промышленной революции. Говоря проще, новый стандарт сверхбыстрой связи утолит растущий аппетит человечества на эффективный скоростной обмен данными.

Крупнейшие игроки рынка связи вступили в гонку за первенство в области пятого поколения мобильной связи: Китай, США, Южная Корея засучили рукава, чтобы первыми предложить клиентам технологию, которая изменит будущее.

В числе лидеров гонки - китайская компания Huawei; ее бизнес стратегия спешно корректируется из-противостояния с Вашингтоном: американские власти запретили компаниям США вести бизнес с китайским гигантом, ссылалась на соображений национальной безопасности.

Госсекретарь США Майк Помпео выразился недвусмысленно: "Мы ясно дали понять как мы рассматриваем риски, связанные с компанией Huawei и ее программой 5G. Интернет будущего должен развиваться с опорой на западные ценности. Мы считаем своим долгом информировать наших друзей о рисках, сопряженных с Huawei, иначе потом будет слишком поздно".

На этой волне Facebook решил запретить предварительную установку своих приложений на телефонах Huawei; разрывает отношения с китайскими корпорацией и Google.

Аналитики бьют тревогу: "Сойти с лидерский позиций в сфере 5G - уже существенный удар для компании Huawei. Теперь удар нанесли и по пользователям их смартфонов. Напомню, что речь идет о группе, которая уверенно шла к тому, чтобы стать одним из ведущих мировых производителей телефонов", - говорит Бен Вуд из группы CCS INSIGHT.

Джо Келли, представляющий группу Huawei, предлагает добиться ответа от американских властей: "Тысячи и тысячи людей в мире, не имеющих американского паспорта, попали под закон, принятый властями США. Это справедливо, разумно? На наш взгляд, нет. Чем руководствуются американцы, если ставить вопрос прямо?"

Американский производитель оборудования Broadcom в начале июня встряхнул рынки: компания прогнозирует, что напряженность в торговле между США и Китаем и запрет на ведение бизнеса с Huawei приведут к снижению ее продаж на 2 миллиарда долларов в этом году. Директор исследований фондового рынка WEDBUSH SECURITIES Дэниэл Айвс не удивлен: "Да, Huawei был клиентом Broadcom, разумеется, случившееся стало препятствием для их бизнеса. Сегодня все беспокоятся о масштабах влияния новых правил на бизнес; это станет негативным фактором для рынка технологических акций".

... Тем временем в Дубае полным ходом идет подготовка к Expo-2020. Ожидается, что в шестимесячной экспозиции примут участие 192 страны. Выставка стартует в октябре следующего года. В канун масштабного мероприятия в Дубае расширяют и модернизируют инфраструктуру. В частности, работы ведутся в аэропорту Аль Мактум. Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум - генеральный директор компании Emirates и председатель инвестиционного холдинга Dubai World - ответил на вопросы Euronews.

Euronews: "Расскажите о положительном экономическом влиянии Expo-2020?"

Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум: "От выставки выиграет не только Дубай, но и весь регион. Мы делаем все, чтобы мероприятие прошло успешно. Тем более, что оно совпадает с 50 летним юбилеем ОАЭ".

Euronews: "Каковы последние новости о расширении аэропорта Аль Мактум?"

Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум: "Сегодня аэропорт Аль Мактум обслуживает 30 миллионов пассажиров. Мы видели, как FlуDubai, другие авиакомпании переводят туда часть трафика... Аль-Мактум - будущий аэропорт Дубая, он будет постоянно расти".

Euronews: "В регионе развернута серьезная конкуренция за то, чтобы сделать Аль Мактум центральным и самым вместительным аэропортом в мире. Как вы движетесь к этой цели?"

Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум: "Мы всегда стараемся защитить аэропорт рыночными механизмами, мы опираемся на события, происходящие в Дубае. Другие разумеется тоже работают на свой успех. Думаю, аэропорты продолжат борьбу, стремясь увеличить пассажиропоток, обслуживать больше направлений. Все больше и больше людей сегодня стремятся путешествовать, я хочу, чтобы они летали с компаниями FlуDubai и Emirates".

Euronews: "Когда мы с вами встретимся здесь же через год о чем мы поведем тогда речь? Каковы направления завтрашнего дня в сфере путешествий, туризма?"

Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум: "Я думаю, через год мы больше будем говорить об Expo, ведь событие станет ближе по времени. Туризм, путешествия - это бизнес, причем очень жесткий. В нем нужно поддерживать свою эффективность, рентабельность, постоянно отслеживать расходы, корректировать стратегию".

Euronews: "Что вам, главе крупного бизнеса, порой мешает заснуть ночью?"

Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум: "Думаю, я все же немного привык к условиям бизнеса: я занимаюсь этой отраслью 33 года. И повидал всякое. Наша работа заключается в постоянном совершенствовании, расширении - так, чтобы все больше людей доверяли нам".

... От мега-проектов к развитию малого бизнеса: краудфандинг демократизирует доступ к стартовому капиталу по всей Африке, и благодаря этому одна сенегальская кондитерская заключила довольно лакомую сделку. O’Merveilles надеется стать "Старбаксом" Сенегала. И у нее для этого есть основания...

O’Merveilles - первая высококлассная кондитерская в Тубе, втором по величине городе Сенегала, и она финансируется на 40 процентов за счет краудфандинга. Жители города довольны: "Раньше за хорошей выпечкой нужно было ездить в Дакар. В новой кондитерской все можно купить на месте".

Краудфандинг - механизм не новый, но в Сенегале он только набирает популярность. Банковский сектор страны неохотно идет на риск, сопряженный с финансированием новых компаний - им предлагают более высокие проценты по кредитам, чем, к примеру в Европе и Америке. Но краудфандинг не зависит от банков, помогая найти стартовый капитал новичкам от бизнеса и так перезагружает местную экономику.

Юрист и инвестор группы O’Merveilles Маме Адама Гуйе отмечает: "Они решили открыть кондитерскую в Тубе, где есть покупательская способность, есть спрос, а вот подобных заведений там до сих пор не было. Это сам по себе очень новаторский шаг - решиться инвестировать за пределы Дакара, развивать экономику на местах".

В будущей сети O’Merveilles - уже два звена, планируется открыть еще две кондитерские. Инвесторы надеются превратить компанию в панафриканскую сеть. Моктар Сарр, один из соинвесторов, отмечает: "Сегодняшние темпы роста позволят нам дойти до нужно уровня и позиционировать себя как лидера на рынке кондитерских изделий и чайных домов Сенегала. Мы, может быть, еще не сенегальский "Старбакс", но явно недалеки от этого. Мы можем добиться своих бизнес-задач сами, но хотим использовать потенциал краудфандинга как важного рычага влияния на нашу экономику".