Дубай – город малых и средних предприятий

Более 90% процентов компаний, работающих в Дубае – малые и средние предприятия, сокращённо – МСП. Именно они стали основой экономики Эмиратов.

– 10 лет назад доля возможностей трудоустройства, которую обеспечивали МСП, составляла 42%, а сейчас – уже около 53%, – говорит Ариф Абдулрахман Ахл, представитель отдела финансов Дубая. – Это подтверждает важность МСП и большую роль, которую они играют в экономике Эмиратов».

По данным Министерства экономики Объединённых Арабских Эмиратов, МСП стали одним из важнейших стратегических факторов поддержки производственного сектора. Ежегодная конференция Step – крупнейшая в своём роде на Ближнем Востоке, в которой принимают участие ряд лучших предпринимателей, творческих людей, увлечённых цифровыми технологиями, и более двухсот пятидесяти стартапов.

– Дубай пришёл к успеху, потому что здесь многое поняли, считает Фади Гнандур, председатель WAMDA. – Дубай мыслит стратегически и привлекает стартапы, власти действуют в этом направлении, осуществляя задуманное. Другим городам следует брать пример, ведь всё это – вопрос принятия решений. Когда есть определённое видение и даются обещания, которые выполняются, люди устремляются сюда.

Новые стартапы составляют почти половину компаний в Дубае, благодаря чему город зарекомендовал себя как международный центр предпринимательства.

Northstart – компания по найму, её задача – позволить большему числу людей с пониженными способностями к обучению устроиться на работу на Ближнем Востоке. Здесь проводят занятия и дают рекомендации – совместно с компанией iCademy Middle East.

– В Дубае ни одна другая организация этим не занимается, – говорит Рикки Меарнс. – У меня есть опыт в области помощи с трудоустройством, для этого есть целый ряд возможностей.

– Благодаря Рикки мы уходим от транзакционного подхода, обеспечивая действительно инновационные услуги, – отмечает один из основателей Northstart Рик Хаднум. – Он вкладывает душу в свою работу, и именно поэтому мы получили такой отклик от бизнес-сообщества. А это очень конкурентная среда, поэтому, когда приходят такие люди, как мы, очень важно, чтобы их приняли сразу.

– Мы такие же, как и все остальные люди, – говорит одна из учениц. – И если у нас проблемы с обучаемостью или ещё какие-то трудности, это не означает, что надо навешивать на нас ярлык. И теперь очевидно, что мы на многое способны.

Продукция компании Aquabrade – аксессуары для детей, которые помогают им научиться плавать. Они разработаны британским педиатром с использованием уникальных технологий. Компания только что заключила первую крупную сделку с аквапарками Джумейры.

– Родителям легко надеть их на ребёнка, а детям трудно их снять, и детям в них очень удобно, они помогают им держаться на воде, – объясняет один из основателей компании Аманда Гордон. – И мы, как предприниматели, отличаемся от других тем, что сделали всё это самостоятельно. Мы обошлись без крупных инвесторов, не брали кредитов – ничего такого, что делают обычно другие малые предприятия. Для нашей продукции идеальная среда – туристическая, а Дубай построен на туризме. Так что всё просто идеально, здесь дня нас столько возможностей.

Власти Дубая объявили недавно о целом комплексе мер, направленных на поддержку МСП. Для них сократятся страховые расходы, а оплата им будет поступать не через 90, а через 30 дней, что должно помочь их развитию в этом деловом городе.