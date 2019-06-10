От глобализации до блогосферы: Евразийский медиафорум призывает к открытым дебатам

Мировая политика, кризис перепотребления, появление искусственного интеллекта и срез состояния блогосферы ― ни одна из этих важных тем не осталась без внимания на Евразийском медиафоруме ― 2019 в Казахстане. На трехдневном форуме, прошедшем в мае в Алма-Ате, участники попытались найти решения ключевых проблем, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации, и ответить на главный вопрос: «современный мир - это трансформация реальности?»

Казахстан — идеальное место для обсуждения этого вопроса. Как отметил президент Армении Армен Саркисян: «Не случайно, что именно здесь (в Казахстане) родились и воплотились в жизнь идеи экономического сотрудничества на постсоветском пространстве. Евразийский экономический союз стал реальностью и, мы надеемся, будет еще одним мостом, связывающим людей во имя идеалов дружбы между странами, культурами и цивилизациями». Собрав в одном месте экспертов Востока и Запада, форум поставил целью разрушить стереотипы и создать условия для анализа изменений, происходящих сегодня в мире невиданными ранее темпами, и их последствий для всех нас.

Кризис перепотребления ― явление глобальное. Участники форума признали тот факт, что растущая численность населения приведет к увеличению разрыва в уровне благосостояния между развитыми и развивающимися странами. Энергетический кризис лишь усугубляет эту проблему. Несмотря на то, что все больше стран осознают, что единственно разумным решением является использование экологически чистой энергии, многие из них до сих пор не воспринимают всерьез угрозу глобального изменения климата. Устойчивое развитие является залогом обеспечения продовольственной безопасности, однако глобальное потепление негативно сказывается и на нем. Решить эту проблему можно только с помощью инноваций и высокой информированности руководителей.

«Одной из центральных тем этого форума является новая цифровая реальность, ― отметил в приветственной речи министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев. ― Также активно обсуждаются вопросы вмешательства с использованием цифровых технологий в выборы и политические процессы… Медиасообщество должно серьезно изучить эти и другие проблемы с целью получения исчерпывающих ответов».

Поскольку мероприятие в Казахстане являлось медиафорумом, все вопросы рассматривались сквозь призму международных СМИ, которые несут ответственность за фактологически точную передачу событий и разных точек зрения. Переход к цифровому формату коренным образом меняет наш привычный стиль потребления информации. В этой связи вызывает беспокойство появление медиаплощадок с непроверенным и предвзятым контентом. Однако участники форума считают, что качественные СМИ выйдут победителями в этом противостоянии, поскольку всегда будет существовать потребность в беспристрастном анализе независимой и заслуживающей доверия прессы.

В то же время блогосфера представляет собой нечто абсолютно новое. Facebook, Snapchat, Pinterest, YouTube, Instagram, LinkedIn и Twitter доминируют среди социальных медиа. Блогеры и инфлюенсеры, зарабатывающие на размещении фотографий и видео в Instagram и YouTube, быстро превратились в силу, с которой приходится считаться, а также стали ключевыми фигурами в продвижении брендов. На форуме подчеркивалось, что механизмы «экономики влияния» еще остаются недостаточно прозрачными, и регуляторы только начинают понимать необходимость контроля за этой быстро развивающейся областью. В традиционных СМИ всегда существовало разделение на редакционную и рекламную части. Однако только в сентябре прошлого года правительство Великобритании стало обязывать инфлюенсеров и блогеров указывать, получали ли они вознаграждение в обмен на рекомендации. Таким образом пользователи будут знать, являются ли публикации рекламой или независимым мнением.

Вопрос искусственного интеллекта был отправной точкой обсуждений на форуме. Они начались с оценки угрозы, которую он представляет для рабочих мест в некоторых секторах (беспилотные автомобили, сборочные линии, приготовление пищи), но было отмечено, что есть много областей, где автоматизация может значительно улучшить жизнь людей (сельское хозяйство, создание новых лекарств и повышение прозрачности бизнеса). Однако пока алгоритмы для новых технологий разрабатываются самими людьми, существует риск, что этот новый и, казалось бы, беспристрастный футуристический механизм будет наделен нашими предрассудками и предубеждениями.

Открытые обсуждения и анализ, к которым призывает Евразийский медиафорум, остаются важными инструментами поиска решений этих проблем. Собрав вместе экспертов и политиков, которые, может быть, никогда бы и не встретились друг с другом в таком формате, организаторы форума предложили гостям и наблюдателям взглянуть на существующие вызовы с новых ракурсов. Возможно, кто-то даже решиться поменять свое мнение, ведь только в ходе открытой дискуссии Востока и Запада можно получить наиболее полное представление о тех изменениях, которые происходят сейчас в мире.