Разрушая стереотипы: острые дебаты на полях Евразийского медиафорума

Евразийский медиафорум ― 2019 «Мир сегодня: трансформация реальности?» предложил участникам найти ответ на этот важный вопрос. Форум, проходивший с 22 по 24 мая в Алма-Ате (Казахстан), был посвящен глубокому анализу ключевых проблем, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации.

Шестнадцатый по счету международный дискуссионный форум собрал на своих полях более 600 экспертов из 42 стран, предоставив им возможности для участия в обсуждениях, поиска вдохновения и новых идей. Казахстан стал связующим звеном между Востоком и Западом за счет своего уникального географического положения на стыке Азии и Европы и интеграции на постсоветском пространстве. Евразийский медиафорум, привлекший на свои дискуссионные площадки политиков, журналистов и экспертов со всех регионов, способствовал популяризации Казахстана на международной арене. Необходимость укрепления взаимопонимания между странами, разделенными территориальными и культурными границами, сподвигла Даригу Назарбаеву основать форум в 2002 г.

Не обошлось на форуме и без острой полемики: неоднозначную реакцию вызвало выступление Стива Бэннона, бывшего главного стратега избирательной кампании Дональда Трампа, рассказавшего о глобальном раскладе сил. К дискуссии присоединились Марк Сигел, бывший директор Национального комитета Демократической партии США (1973 — 1977 гг.), и Джордж Гэллоуэй, британский политик и бывший член Парламента.

Ключевыми темами для обсуждения стали процесс деглобализации, дисбаланс сил и отсутствие доверия. Казахстан и его соседи в Центральной Азии осознают все преимущества интеграции и продолжают объединять свои ресурсы во имя общего блага. Также как и соседние государства, такие как Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, Казахстан направляет свои усилия на повышение производительности труда, совершенствование антикоррупционной политики, государственного управления, образования и развитие туризма. Являясь центральным узлом, Казахстан стремится развивать региональную торговлю и транспортные связи, а также улучшать условия ведения бизнеса и инвестиционный климат. На форуме была проведена всесторонняя оценка наиболее эффективных способов интеграции с целью дальнейшего роста экономики в странах региона.

Однако на Западе наблюдается противоположная тенденция: некоторые страны отказываются от международного сотрудничества. США выходят из Совета по правам человека ООН и Парижского соглашения по климату, демонстрируя тем самым тренд на изоляционизм, а Брекзит продолжает дестабилизировать Европу. В рамках форума обсуждалось, к каким глобальным последствиям могут привести события, аналогичные этим, и насколько взвешенно и объективно они должны освещаться в СМИ, чтобы помочь нам разобраться в том, что сейчас происходит. Неужели это конец эпохи глобализации? Мир на пороге глобального кризиса? Что ожидает нас в будущем?

Евразийский медиафорум представляет собой площадку для конструктивного обсуждения различных точек зрения с активным участием аудитории под руководством опытных ведущих. Джон Дефтериос, журналист и постоянный ведущий новостного канала CNN, и Гхида Факхри, ведущая на турецком государственном канале TRT и программы «Дохийские дебаты» на телеканале Катара, проявили себя настоящими профессионалами своего дела.

На форуме обсуждались самые острые темы: экономические тенденции, экологические угрозы, перспективы легализации марихуаны. Так же участники пытались разобраться: являются ли блоги и социальные сети новыми интересными способами общения за рамками традиционных медиаформатов или источниками распространения фейковой информации. Поднимался вопрос об искусственном интеллекте: представляет ли он серьезную угрозу для будущего человечества или польза превышает риск? В этом стремительно меняющемся мире люди и страны ищут новые модели коммуникации, которые могут помочь им разобраться в происходящем.

За годы работы Евразийского медиафорума в нем приняло участие более 1500 представителей международных СМИ, включая Bloomberg, BBC, Euronews, Associated Press, CNN, Al Jazeera, The New York Times, Reuters и Russia Today. Казахстан хочет стать связующей нитью между людьми, которые ранее не могли общаться вживую, предоставляя им возможность встречаться и находить точки соприкосновения. Ведь только сидя за общим столом и разговаривая друг с другом, можно избавиться от предубеждений и разрушить стереотипы. Именно поэтому Евразийский медиафорум стремится стать местом, где люди могут открыть для себя новые ракурсы и посмотреть на мир другими глазами.