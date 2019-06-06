Дубай: рыбой единой

Дубай известен своими небоскребами и роскошными отелями, а еще огромным биоразнообразием морских пространств: здесь возведены самые крупные искусственные рифы и здесь предлагают невероятные форматы рыбалки, что привлекает в город любителей этого досуга со всего мира.

Наш корреспондент Джеймс О'Хаган стал гостем Ника Боулза, основателя фирмы Ocean Active Fly (это первая на на Ближнем Востоке группа, специализирующаяся на океанической рыбалке на катере). Ник прокатил съемочную группа и показал, как ловить рыбу: "Это - настоящая гонка за рыбными стаями, - уточнил он. - Принцип прост: догоняешь и ловишь!"

Пойманную рыбу отпускают обратно в воду; смысл рыбалки этого формата - не запас продовольствием, а удовольствие и азарт.