Санкции, "новая нефть" и "Игра престолов"

На фоне широко развернувшихся в этом месяце дискуссий о том, как избежать полномасштабной торговой войны между США и Китаем, у Вашингтона вспыхнул конфликт с другим коммунистическим государством.

США усиливают экономическое давление на Кубу

Когда бывший президент США Барак Обама посетил Кубу в 2016 году, его визит сравнили с падением Берлинской стены. Казалось, что Вашингтон и Гавана перевернули страницу холодной войны своей истории. Но при президенте Трампе санкции против Кубы вновь усиливаются.

Вашингтон впервые активировал 3-й раздел закона Хелмса-Бёртона, принятый еще в 1996-м году. Он позволяет любому, чье имущество было национализировано после Кубинской революции 1959 года, подать в суд на отдельных лиц или компании, получающих с этого прибыль.

Майк Помпео, госсекретарь США:

"К сожалению, самый крупный экспорт Кубы в наши дни - это не сигары и не ром. Это угнетение. Разрядка отношений с режимом не удалась. Деятельность кубинских диктаторов всегда будет черным следом в истории защиты прав человека этой великой нации. По этим причинам я объявляю, что администрация Трампа больше не будет приостанавливать действие 3-го раздела".

Круизная компания Carnival Corp первой подала в суд на получение прибыли от экспроприированной кубинской собственности. Затем Exxon Mobil, крупнейший в США производитель нефти, подал в суд на кубинскую государственную компанию Cuba-Petroleo в связи с конфискацией в 1960-м году нефтеперерабатывающего завода и других активов.

Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы:

"Это вызовет большие трудности и дефицит поставок для нашего народа. Я призываю международное сообщество остановить иррациональные и безответственные действия США и как можно скорее принять меры, пока не стало слишком поздно".

Евросоюз, Канада и другие страны заявили, что эти действия противоречат международному праву и пригрозили подать на США встречный иск в ВТО. Зарубежные компании, в частности - работающие в сфере туризма, не намерены отказываться от своих инвестиций, несмотря на угрозу санкций.

Мария Рейес, министр промышленности, торговли и туризма Испании:

"Эта деловая встреча вновь продемонстрировала заинтересованность в инвестициях на острове, а также приверженность испанских предприятий продолжать инвестиции в этих областях и в дальнейшем".

Хуан Антонио Монтес, генеральный директор Barcelo Group Cuba:

"Мы не собираемся отказываться от каких-либо планов, которые у нас в работе, или как-то их менять".

Похоже, что битва за экономическое будущее Кубы будет вестись на ее пляжах - на фоне застоя других отраслей особые надежды этой карибской страны возлагаются на туризм.

Являются ли данные новой нефтью? Один известный глобальный производитель программного обеспечения для анализа данных считает именно так и недавно открыл новую региональную штаб-квартиру здесь, в Дубае, чтобы извлечь выгоду из грядущего бума в век информации.

"Большие данные - новая нефть"

Бизнес-данные не всегда казались такими ценными. Были времена, когда процесс обработки чисел приводил к бинарным побочным продуктам, которые было не легко использовать. И "аналитика данных" означала изучение объемных наборов данных для извлечения реальных решений.

Дэн Стокер, президент Alteryx:

"Аналитика данных - это процесс получения необработанной информации и превращения ее в ценную. Таким образом вы лучше можете доносить ее до людей на предприятиях. На Ближнем Востоке, в частности в Дубае, сложилась особенная ситуация, возможно, под влиянием программы правительства "Видение-2021". Люди действительно понимают ценность науки о данных и аналитики. Ведь за необработанными данными скрывается возможность извлечения выгоды на 10-15 триллионов долларов".

Расходы на программное обеспечение для бизнес-аналитики в ОАЭ в прошлом году превысили 37 миллионов евро. Прогнозируемый рост в этом году составит почти 8%. Компания Alteryx зарабатывает на этом, открыв свою ближневосточную штаб-квартиру в Дубае.

Байрон Гэуин, глава отдела данных и аналитики RBBI:

"Мы наблюдаем очень большой спрос на это в Дубае и, конечно, во всем мире. Применение обработанных данных экономит время, придавая им огромную ценность".

Дэн Стокер, президент Alteryx:

"В аэропортах Дубая проводится анализ настроений пассажиров, позволяющий следить за тем, чтобы ванные комнаты оставались чистыми, еда в ресторанах качественной, а очереди короткими".

Кроме того компании пользуются преимуществами бэк-офиса.

Пол Маклеод, президент Emirates Insurance Agency:

"Раньше у нас были очень устаревшие процессы, в которых каждый пользователь обновлял более 100 таблиц вручную каждый месяц. Но сначала сроки выполнения этих ручных операций сократились от недель до дней, а сейчас на поиск уходят минуты".

Но вернемся к важному вопросу - могут ли большие данные стать для региона столь же важными, как нефтехимия?

Дэн Стокер, президент Alteryx:

"Я часто слышал, что данные - это новая нефть. И экономическая ценность данных будет почти такой же, как у нефти".

Как все-таки далеко мы продвинулись от перфокарт, распечаток и магнитной пленки.

И, наконец, поклонникам "Игры престолов" пришлось в этом месяце попрощаться со своим любимым блокбастером. Но глобальная привязанность к нему может стать для некоторых большим бизнесом. Джейн Уизерспун расскажет подробнее.

Заработать на "Игре престолов"

В этом месяце закончилась целая эпоха, когда последний эпизод знаменитого сериала "Игра престолов" подошел к своему эпическому завершению. Финальный эпизод последнего сезона стал самым популярным среди всех сериалов в истории - его в прямом эфире посмотрели 13,6 миллионов зрителей. А сама франшиза оценивается примерно в 1 миллиард евро.

Сериал принес около 300 миллионов евро в экономику Северной Ирландии - отчасти благодаря туристам, стекающимся в места съемок. И хотя доходы от мерчендайзинга и туризма, вероятно, еще долго будут поступать после финала сериала, некоторые фанаты хотят сохранить его вкус - в буквальном смысле. Винодел Тибо Барде сделал вино как можно ближе к тому, которое, как он предполагает, могли бы создать в королевстве Дорн на вымышленном континенте Вестерос.

Тибо Барде, винодел и поклонник "Игры престолов":

"У него по-настоящему насыщенный цвет, мы хотели сделать его, как в книге, "темным, как кровь". Автор - большой поклонник гастрономии и вина. Он много об этом написал в своих книгах. Поэтому мы придумали фруктовое, крепкое, насыщенное вино, но легкое для питья и мягкое. Они связались со мной, увидели, что я фанат. И позволили мне распродать мои запасы, но не выпускать новые. Это правда, что я как бы использую код их Вселенной, поэтому они вежливо попросили меня прекратить производство, но дали возможность использовать все остальное, и я благодарен им за это. Моей самой большой мечтой было бы, чтобы автор попробовал это вино. Я бы сказал ему: "Вот каким получилось вино, которое я представил себе, основываясь на том, что вы написали. Что вы о нем думаете?"

Сериал закончился, но оставил широкое наследие покоренного воображения, стимулируя экономику - от Испании до Исландии и в других уголках планеты.