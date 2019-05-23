Дубай ставит на старую школу и новые методы обучения

Ряд ведущих международных школ и вузов имеют имеют филиалы в Дубае, городе, зарекомендовавшим себя в качестве престижной образовательной площадки мирового уровня. Образовательный сектор - серьезный бизнес: в Дубае свыше 200 частных школ, в которых учатся 290 тысяч студентов. Ежегодная плата за обучение этой армии слушателей достигает 2 миллиардов евро.

Халфан Белхул возглавляет престижный фонд Dubai future foundation: "Образование в целом очень важно для экономики, это - источник идей, трамплин для новых отраслей. Именно с этой точки зрения мы подходим к образованию в нашем фонде. Мы знаем, что сектор быстро развивается и одним из наших приоритетов является обеспечение студентов самыми инновационными инструментами для получения знаний".

ОАЭ имеет самую высокую концентрацию университетских филиалов в мире, большинство из них расположены в Дубае. В городе представлены 34 зарубежных вуза? в их числе - Лондонская школа бизнеса. Декан Франсуа Ортало-Манье отмечает следующие плюсы: "Для нас очень важно, что здешние власти занимаются долгосрочным планирование в образовательном секторе, они действительно понимают важность образования. Мы считаем здешний контекст очень привлекательным для нашей школы и так способствуем "ветрам перемен" в Дубае, ОАЭ и регионе в целом".

"Присутствие Лондонской школы бизнеса в __Дубае - добавленная стоимость и для города, и для учебного заведения, - считают ее студенты. - Это удивительное сочетание факторов, школе действительно важно здесь находиться!"

Некоторые из самых известных университетов Канады, Великобритании, Индии, Пакистана, России и Австралии открыли филиалы здесь, в парке знаний Дубая. В университете Вуллонгонг обучается около 108 разных национальностей.Слушатели довольны:

- Здесь замечательно. Потрясающие! Особенно эта многокультурность, вот ее я ни на что не променяю.

- Здесь очень гибкая система, мы сами выбираем расписание, классы. Мы также можем выбрать то количество предметов, которое хотим освоить.

Образовательный сектор наращивает обороты. В прошлом году рост составил без малого 3%. 90% студентов в Дубае - иностранцы. Неопределенность, вызванная ситуацией с "брекситом", заставила некоторых британских экспатов изменить планы в отношении детей.

Декан Брайтонского колледжа Марко Лонгмор отмечает ": "Брексит" вызывает у людей чувство неуверенности. На этом фоне многие стали больше ценить стабильность, которую предлагает Дубай - и в профессиональном плане, и в личном, и в том, что касается обучения детей. Многие родители, которые планируют возвращаться в Великобританию, решают оставить детей учиться в Дубае".

Дубай акцентирует приверженность высокому качеству образования и по линии своей ежегодной "Премии лучшему учителю". Она вручается педагогу за выдающийся вклад в профессию. В этом году награду монаху-францисканцу Питеру Табичи вручил австралийский актер Хью Джекман. Звезда Голливуда, в прошлом он сам был педагогом. Джекман признался: "У меня создалось впечатление, что здесь в Дубае люди действительно ставят на самый лучший результат. Не боятся бороться за проекты, рисковать. Они берутся и делают! Этот подход распространяется и на сферу образования".

В Дубае с каждым годом растет количество учащихся - за 10 последних лет в городе открылось более 70 новых школ. Палитра предложений становится богаче и разнообразней, конкуренция способствует дальнейшему улучшению качества .... от чего выиграют все.