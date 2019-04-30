Фестиваль супергероев

Трехдневный фестиваль поп-культуры в ее самом экстравагантном выражении: Middle East Film and Comic Con объединил в Дубае крупнейшие бренды и знаменитостей из индустрии кино, телевидения, разработчиков игр и создателей комиксов. Фестиваль прошел под знаком мировой премьеры "Мстителей" ("Мстители: Финал") - повод еще раз оценить грандиозность замысла переноса героев комиксов Marvel на экран.

В числе приглашенных в Дубай - Боб Лэйтон, один из создателей Железного Человека: "Меня уже 40 лет прочно ассоциируют с персонажем, Железным Человеком, ассоциации настолько сильны, что между нами ставят знак равенства. Возможность встретить свою публику, разделить с ней любовь к рисунку, послушать создателей других известных персонажей - все это очень вдохновляет".

Фестиваль был впервые организован в 2012 году, теперь это - крупнейшее тематическое событие в регионе, объединившее в это сезоне свыше 50 тысяч человек.

Важной составляющей мероприятие стали костюмированные вечеринки. Стражи Галактики, принцессы разного толка встречались здесь на каждом шагу....

Для тех, кто не любит так радикально менять свой образ, на фестивале также хватало предложений: познакомиться с новыми играми, протестировать технологические новинки, которые активно используют в киноиндустрии. И конечно, лично увидеть своих кумиров.

Росс Маркванд, актер: "Невероятно, но куда мы ни приезжали - будь-то пресс-тур, фестиваль в любой точке мира - люди буквально с ума сходят от "Ходячих мертвецов". Это так здорово. Фестиваль в Дубае - идеально организованный и самый радушный из виденных мною. Здесь самые симпатичные сотрудники и гости. Общение с ними - великолепный опыт. Их радушие сделало мой первый визит на Ближний Восток просто фантастическим".

Визитная карточка Дубая - многонациональность и многокультурность - стала и визитной карточкой фестиваля.

Майкл Лампрехт, менеджер фестиваляMiddle East Film & Comic Con,: "Если взять подобные мероприятия где нибудь в Сан-Диего или Нью-Йорке, то в них прослеживается привязка к стране, региону, где они проходят. В Дубае же - это настоящее многоголосье, настоящий плавильный котел".