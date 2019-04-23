Дубай поддерживает форму

От футбола до регби и крикета ... спортивная индустрия в Дубае находится на пике востребованности. Многочисленные школы, клубы и академии спорта делают город настоящим инкубатором спортивных звезд завтрашнего дня.

Иан Селли, бывшая звезда лондонского "Арсенала", сегодня тренирует в одноименной футбольный школе в Дубае.

Иан Селли, тренер: "Футбол - командный вид спорта. И стандарты здесь очень, очень высоки. Дело не только в победе; важно, чтобы дети с охотой приходили в школу, усердно работали и развивались".

Школа открылась 2009 году, и с тех пор через нее прошли более десяти тысяч игроков всех уровней и способностей.

Иан Селли, тренер: "У нас в школе тренируются самые разные ребята. Есть мальчишки, которые просто любят футбол, есть ребята, которые делают ставку на элитный спорт. Мы, тренеры, получаем удовольствие от работы с каждым, развиваем наших подопечных в надежде, что однажды они станут первыми".

В отеле Jumeirah Al Naseem глава "Академии регби" Майк Филлипс) проводит тренировку. Звезда уэльского регби, Майк основал клуб в Дубае академию после ухода из профессионального спорта.

Майк Филлипс, тренер: "После ухода из спорта здорово вновь в него вернуться, но уже чтобы помогать ребятам, привить им вкус к игре, познакомить с ее правилами. Для молодых очень важны дисциплина, уважение, этика - понятия, тесно связанные с регби".

В Дубае более 700 спортивных академий, рынок насыщенный и конкуренция высока.

Майк Филлипс, тренер: "Это потрясающий опыт. Мы приложим все усилия, чтобы сделать из ребят хороших регбистов. Важно, чтобы процесс обучения был увлекательным".

Майк говорит, что в обществе, в котором доминируют социальные сети и технологии, важно уметь отключать iPad и смартфоны.

Майк Филлипс, тренер: "Сейчас столько детей буквально прикованы к гаджетам, это ужасно. Важно создавать условия для того, чтобы они бросали свои телефоны, выходили на улицу, двигались".

Академия Майкла нынешним летом отправляется на сборы в Великобританию. Не меньшeе воодушевления царит в в другой спортивной школе Дубая - в Международной академии по крикету, где юные игроки имеют возможность тренироваться со сборной ОАЭ.

Рамез Шахзад, сборная ОАЭ по крикету: "Мы, возможно, располагаем лучшей спортивной инфраструктурой в мире, это очень помогает. У нас хорошая программа обучения. В городе - несколько академий крикета, но наша - самая сильная, оптимально оборудованная с прекрасным тренерским составом".

Директор академии мечтает, чтобы спорт стал неотъемлемым элементом жизни его подопечных.

Уилл Китчен, генеральный менеджер академии: "На мой взгляд, спорт должен стать неотъемлемой частью жизни людей. Мы созданы для того, чтобы быть активными. То, что в Дубае много спортивных клубов, как раз свидетельствует в пользу того, что современные люди хотят двигаться, быть активными".