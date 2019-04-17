Всемирный кубок Дубая: кто делает праздник?

На легендарном Дубайском ипподроме Мейдан день начинается рано. Шейн Райан - главный стартер, именно он непосредственно отвечает за готовность лошадей к состязанию. Ключевая фигура Всемирного кубка по скачкам), стартер должен завести лошадей в боксы, успокоить и настроить на максимальное раскрытие своего потенциала. Главная работа этого профессионала начинается за месяцы до соревнований: он трудится в тесной связке с тренерами и жокеями, помогает обучить молодых лошадей грамотно вести себя в стрессовых условиях гонки.

Шейн Райан: "Заход в бокс - это одно, стойка - совсем другое, прыжки - третье. Лошадь нужно тренировать по этим направлениям - так, чтобы в день гонки у нее в мозгу автоматически срабатывали сигналы. Если животное знает, что делать, оно меньше волнуется. Если лошадь неопытна, наша работа - обучить ее грамотно распределять энергию во время соревнования".

Кубок, проходящий по традиции в конце марта - самый важный день в календаре ипподрома Мейдан.

Шейн Райан: "Каждый хочет поучаствовать в Кубке. На кону - очень большие призовые. Всем хочется, чтобы скачки прошли гладко. Самое главное, чтобы лошадь вовремя вышла на старт. Если она стартует раньше времени, то это практически гарантированный проигрыш. Вот почему владельцы уделяют такое внимание этому аспекту, тренируются с самого утра - просто приятно посмотреть".

Не менее важная роль и у другой нашей собеседницы: Грэнни Клэнси отвечает за то, чтобы лошади и наездники в день скачек были в нужное время в нужном месте.

Грэнни Кэнси: "Моя роль - убедиться, что в день состязания все лошади, жокеи, тренеры готовы, что все находятся на своих местах в указанном порядке. Да, очень важно соблюдать очередность и обязательно иметь номер на куртке жокея".

Клэнси уже 13 лет трудится в секторе верховой езды в Дубае. На ипподром Мейдан она пришла в год его открытия, в 2010.

Грэнни Клэнси: "Самое лучшее в моей работе - это возможность встречать разных людей, самых классных профессионалов: лучших тренеров, наездников. Видеть самых лучших и сильных лошадей. Нам очень помогает погода, верховая еда, скачки - такое приятное времяпрепровождение, это определенный стиль жизни. Да, здесь очень здорово работать. В день скачек атмосфера на ипподроме наэлектризована. Представьте - 60 тысяч человек собрались для участия в этом ярком состязании. Захватывающие скачки, большие денежные призы, шоу... это незабываемый, идеальный день".

Дубайский ипподром Мейдан - самый большой в мире и самый роскошный. Неслучайно он выбран площадкой для проведения самого дорого конного спорта соревнования, где суммарный призовой фонд составляет 31 миллион евро. Это грандиозное, состязание привлекает в Дубай самых азартных и преданных гостей.

Джоди, зрительница: "Мы приехали из Америки, штат Индиана. Давно увлекаемся скачками, ежегодно бываем на Кентукки Дерби. В Дубае мы ни разу не были, вот и решили приурочить поездку сюда к Кубку".

Билли, зритель: "Я - настоящий поклонник верховой езды, скачек. Вот решил приехать на международный кубок в Дубае. Такое, скажу вам, раз в жизни только увидишь".

Черри, зрительница: "Это совершенно потрясающее зрелище. Сюда приходишь за впечатлениями, приходишь провести незабываемый день. Они устраивают невероятные шоу, здесь красивые костюмы, все продумано. Разумеется, у них лучшие лошади в мире".

Для того, чтобы гости отдыхали и радовались, организаторы мероприятия не расслабляются ни на минуту.

Грэнни Клэнси: "Сегодня наш ипподром - в фокусе международного внимания, смотрите, сколько здесь людей. Все это, конечно, немного волнительно, но атмосфера на скачках прекрасная. Для нас это лучший день в году. Это лучший день и для многих наших гостей, участников. Надеемся, что все пройдет без сучка, без задоринки".

Состязания этого года завершились ошеломительным успехом жеребца Thunder Snow, который впервые в истории выиграл Кубок второй раз подряд. И пока ликующие зрители готовились к церемонии закрытия и красочным шоу, наш герой, стартер Шейн Райан, готовился к следующему дню, чтобы вместе с тренерами и жокеями разобрать результаты каждого скакуна.

Бизнес- прежде всего.