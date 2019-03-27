Отдых не для неженок

Настоящие рыцари ОАЭ - это группа байкеров, ищущих острых ощущений. Они базируются в Дубае. Для фантастической поездкb по пустыне к ним могут присоединиться местные жители и туристы.

... Нашего журналиста везет Ихаб; он с группой молодых людей решил оторваться от остальных байкеров и направиться к холмам.

Байкеры держат путь в Хатту, анклав Дубая, расположенный примерно в 140 км от города. Хатта - место, где гостям предлагают все мыслимые способы времяпрепровождения в горах.

Сразу все не успеть: наш журналист выбирает проезд по пересеченной местности, спуск под воду в герметичном шаре, картинг и метание топора.

Тех, кто готов задержаться на базе Wadi Hub дольше, ждут новые приключения.