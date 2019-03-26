Бизнес Лайн: MIPIM, Tesla и миллиардеры

Дубай на выставке MIPIM в Каннах

Французский город Канны славится не только своим кинофестивалем. 26 000 застройщиков и градостроителей собрались там для участия в международной инвестиционной выставке MIPIM. О ней расскажет Наоми Ллойд: «В этом году MIPIM отмечает 30-летие. Начиналось с малого, но теперь это крупнейшее в мире мероприятие в сфере недвижимости. Лидеры отрасли из более чем 100 стран приезжают сюда, в Канны, чтобы встретиться и обсудить деловые планы. А разве может быть для этого более подходящее место, чем пляж?»

Здесь представлены 108 проектов в сфере недвижимости из тридцати стран. Ежегодная выставка стала местом, где города и руководители могут привлечь инвестиции и партнёров.

Говорит Филиппо Реан, директор по недвижимости: «Для Франции и Европы это очень хорошая платформа, позволяющая продемонстрировать свои возможности. Ведь именно европейское присутствие здесь доминирует – мы охватываем всю Европу от Москвы до Португалии. И все демонстрируют остальному миру свои лучшие достижения в плане развития городской недвижимости».

Одним из городов, расширяющих здесь своё присутствие, стал Дубай, получивший статус «города-партнёра» MIPIM. Говорит Мажид Сажер Аль Марри из земельного отдела Дубая: «В прошлом году мы были здесь в качестве посетителей, и нас обрадовало, что на эту выставку съезжается столько людей со всего мира, поэтому мы решили, что в этот раз примем участие в MIPIM вместе с нашими партнёрами».

«Сюда действительно съезжаются самые влиятельные фигуры отрасли, – отмечает Надимех Мехра, вице президент District 2020. – Люди знают о Дубае – о том, что это прекрасное место, где стоит побывать, где весело и безопасно. Думаю, им пора осознать, что сейчас самое время инвестировать в Дубай».

Одна из инвестиционных возможностей – это южный район Дубая, возле аэропорта, который станет крупнейшим в мире.

«Речь идёт о районе размером с деловой центр Гонконга, – поясняет Мохаммед Алавади из отдела по недвижимости Dubai South. – Он состоит из восьми основных округов, и в некоторых из них доля иностранной собственности может достигать 100%. И мы развиваем там строительство жилых комплексов для людей, которые собираются работать и обосноваться вместе со своими семьями на юге Дубая».

Именно там находится Район 2020 – место проведения всемирной выставки Экспо-2020.

«Для Экспо-2020 создаётся колоссальная инфраструктура, – продолжает Надимех Мехра. – Все работы завершатся в октябре этого года, и в плане недвижимости это означает появление готового объекта. В результате, по завершении мероприятия, компания Siemens переводит свои глобальные подразделения по логистике из Мюнхена в Район-2020, и компания Accenture также намерена открыть там цифровой центр».

Красную дорожку в Каннах расатывают не только для участников кинофестиваля, но и для 26 000 посетителей MIPIM, которые за четыре дня приходят на выставку. Многие приезжают сюда каждый год, чтобы поддерживать связь с теми, кто занят в этой сфере, и развивать затем совместные проекты.

Tesla: развороты на 180°

Этот месяц был непростым для американского производителя электромобилей Tesla, торопившегося представить свою Модель-3 по доступной для массового рынка цене, но ухищрения ради снижения затрат могут обернуться неприятными последствиями.

В этом месяце скакали не только котировки акций компании Tesla. Спустя всего несколько дней после объявления о закрытии почти всех своих магазинов в целях сокращения расходов, компания пересматривает решение. Вместо этого она сохранит большинство магазинов, но поднимет цену большинства своих автомобилей примерно на 3%. И это происходит также всего через несколько недель после снижения цен... Все эти фальстарты вызваны стремлением скорее выпустить электромобиль для массового рынка. Гендиректор Tesla Элон Маск объявил, что Модель 3 – долгожданный седан – будет доступна по цене от 31 000 евро... Но многие аналитики задаются вопросом – реалистична ли такая цена.

Своим мнением делится Джессика Калдуэлл из Edmunds Executive: «Предполагается, что компания начнёт набирать обороты во второй половине года, когда вырастут продажи этой более дешёвой Модели 3. Но если они понесут убытки, то, полагаю, возникнет немало вопросов. То есть, я думаю, что им требуется достичь того момента, когда продажи этого автомобиля будут финансировать их будущую продукцию. Но если продажи окажутся не очень успешными и не принесут прибыль, тогда в самом деле встанет вопрос о дальнейшей жизнеспособности Tesla».

Все эти метания не внушают уверенности инвесторам. Даже через день после того, как наконец-то была представлена Модель Y, акции упали на 5%. Но для Tesla ещё не всё потяряно, особенно если она сможет выйти на рынок электрических внедорожников.

«Именно внедорожники составляют сейчас более 50% продаж, – отмечает Майкл Харли из Kelley Blue Book. – Они продаются где-то в два раза быстрее, чем стандартные седаны. И я полагаю, что в конечном итоге модель Y выйдет на одно из первых мест по продажам».

А с открытием в этом году в Шанхае нового завода площадью 865 000 квадратных метров Tesla может выйти на быстрорастущий рынок электромобилей в Китае как местный производитель.

Миллиардеры утратили часть богатств

В 2018 году миллиардеры утратили часть своих богатств… но по-прежнему преуспевают – об этом можно узнать из 33-го ежегодного списка миллиардеров издания Forbes. В списке – 2153 миллиардера, на 55 меньше, чем в прошлом году. Их совокупный капитал, составлявший тогда 8 триллионов евро, сократился на 300 миллиардов. Редактор Forbes Луиза Кролл расценивает это следующим образом: «Этих людей ненавидят из-за имущественного неравенства в мире. Причина, по которой эти миллиардеры понесли убытки, связаны с тем, что никто не застрахован от действия рыночных сил».

Возглавляет список обладатель 115 миллиардов евро Джефф Безос, но предстоящий ему бракоразводный процесс может положить этому конец.

Говорит Луиза Кролл: «Его жена Маккензи вскоре станет бывшей женой. Она была раньше бухгалтером в компании Amazon и по законам штата Вашингтон, могла бы в итоге получить половину его доли в Amazon. Если это произойдёт, то он лишится первого места в списке, а она станет самой богатой в мире женщиной».

«В этом году из списка выбыло 102 китайца. Также отмечено наибольшее число новичков – 44. То есть, как видите, некоторые становятся сверхбогатыми. Самый богатый из вновьприбывших – китаец. Но случается и так, что люди быстро теряют состояние».

Второе и третье место в списке заняли Билл Гейтс и Уоррен Баффет. Состояние Гейтса выросло на 85 миллиардов евро, а Баффет потерял 1,3 миллиарда.

На этом завершается выпуск Business Line. Смотрите нашу очередную передачу в следующем месяце, мы познакомим вас с важнейшими новостями мирового бизнеса и инвестиций.