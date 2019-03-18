Дубай ставит на бюджетные отели

Он известен своими шикарными пятизвездочными отелями, среди которых и "семизвездочный". Но в последнее время в Дубае возрос спрос на отели более доступной категории.

Отчасти это связано с конкуренцией со стороны местных и международных гостиничных брендов, стремящихся предложить гостям комфортный отдых в сочетании доступными ценами. Сеть отелей среднего класса "Rove" предлагает отдых для современного, предпочитающего соотношение цены и качества, социально активного поколения.

"Традиционно Дубай известен как направление для роскошного отдыха. Мы позиционируем себя как отели доступной ценовой категории. В вашем распоряжении отличный сервис, питание высшего качества и знакомство с местной культурой. Также поменялась и цель посещения Дубая. По началу это было направление исключительно для пятизвездочного пляжного отдыха, такая репутация до сих пор сохранена, но, мне кажется, что сейчас люди делают в Дубае остановку по пути из Европы в Азию и обратно. Именно поэтому цель визита действительно поменялась", – говорит представитель сети отелей Rove Пол Бридгер.

Гостиничный бизнес в Дубае обещает сильный, стабильный рост с хорошей занятостью в ближайшие годы. Прибыль к концу 2019 года оценивается в 35,5 млн долларов.

Дубай находится в списке самых привлекательных направлений и в списке соседствует с Парижем, Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром и Гонконгом. Ближневосточный город - четвертый по посещаемости в мире, 20% ВВП которого приходится на туристический сектор.

"В нашем распоряжении 125 тысяч номеров в Дубае и еще 33 тысячи находятся на стадии строительства. Это коммерческая локация, поэтому мы не начинали бы стройку, если не почувствовали реальный спрос в условиях растущего сектора", – говорит управляющий директор агентства коммерческой недвижимости CBRE Николас Маклин.

В Дубае расположены 260 отелей бюджетного класса и 259 четырех и пятизвездочных. Анн Скотт – управляющий директор нового отеля W Дубай на искусственном острове Палм-Джумейра – верит, что его сервис рассчитан на любого туриста и бюджет, но сам отель должен предлагать отдыхающим больше.

"Когда вы открываете бизнес в Дубае, в частности отель, вы должны решить для себя: "Какая у меня стратегия? И если мы решили основываться на экономической составляющей – то конкуренция в нашем случае будет происходить только на ценовом уровне. Поэтому, если мы не хотим, чтобы наш отель рассматривался только с точки зрения доступности, то единственный вариант для нас – предоставить сервис разного уровня. В этом случае клиент будет ориентироваться при выборе отеля не только на цену", – говорит Анн Скотт.

После выставки "Экспо 2020", которая должна пройти в Дубае, приток туристов сюда, по прогнозам, увеличится до 25 млн. Гостиничный бизнес Дубая представляется как образец для других стран.

"Месторасположение города фантастическое, уникальный узловой аэропорт для авиакомпаний. Дубай известен как безопасный город, с объектами мирового класса, не боящийся инноваций, представляющий множество возможностей. Проезжая по центру Дубая, можно увидеть, как за последние 10 лет изменился и продолжает меняться ландшафт города", – заключила Анн Скотт.

"Город предлагает путешественникам массу возможностей, вопрос только в цене. Мы должны поддерживать уровень конкурентноспособности, иначе люди просто предпочтут Дубаю другие направления. Поэтому, здесь важна внедрение различных компонентов экономики и опыта посетителей”, – добавляет управляющий директор агентства коммерческой недвижимости CBRE Николас Маклин.

Город заметно стремится предложить что-то новое для требовательного и опытного путешественника, увеличивая свою общую привлекательность как по уровню сервиса, так и ценовом сегменте.