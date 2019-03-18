Добро пожаловать на пляжи Дубая

Солнце, серфинг и песчаное побережье - ваш идеальный отдых? Все это мы можете найти на пляжах Дубая. Здесь кристально чистое и теплое море, нежный песок, а у каждого пляжа - своя индивидуальность. И развлечения можно найти на любой вкус: будь то серфинг, столь любимое детьми возведение песчаных замков или пляжный отдых в обычном его понимании.

Ля Мер – новейшая бухта на побережье Дубая. Водные виды спорта, детские площадки, прогулки по пляжу или принятие солнечных ванн – здесь занятие по душе может найти каждый.

Наравне с развлекательной частью, власти Дубая также очень серьезно относятся к качеству воды и гордятся своим девственно чистым морем.

Дубай – участник международной программы "Голубой флаг" с 2010 года. Флаги, символизирующие международные экологические стандарты, развиваются над всеми пляжами в черте города. А это значит – море чистое и безопасное.

"Качество воды – жизненно важно. Здоровый океан – это, прежде всего, качество воды. В водах Дубая обитают скаты, черепахи. Увидеть этих животных на пляже – это огромная удача. Также тут обитают дельфины, в частности, в большом количестве - арабские длинноклювые дельфины. Морская жизнь здесь бьет ключом", – говорит управляющий директор компании Azraq Натали Бэнкс.

Black Palace Beach также известен как секретный пляж. Находится он между отелем "Бурдж-эль-Араб" и искусственным островом Палм-Джумейра. Скрытая жемчужина для тех, кто хочет сбежать от толпы и она стоит того, чтобы открыть ее для себя. Это идеальное место и для отдыха с детьми.

Любители водных видов спорта облюбовали пляж Умм-Сукейм, который также носит название Сансет-Бич. Здесь можно попробовать сапбординг (гонка на доске стоя), а если есть волны, взять напрокат доску для обычного серфинга.

"Это действительно что-то необычное для Дубая. Приезжая сюда, люди ожидают увидеть пустыню и плоскую береговую линию, но никак не волны – поэтому они приятно удивлены наличием пригодных для серфинга волн, а также возможностью позаниматься сапбордингом", – говорит сооснователь Surf house Dubai Даниэль ван Доорен.

Команда спасателей Dubai Pirates Surf на Кайт Бич – другом пляже Дубая – обучает детей мерам предосторожности в воде, работе в команде и уважению к окружающей среде.

"Самое главное тут - безопасность. В воде дети должны чувствовать себя в безопасности. Затем им нужно привить уверенность в своих силах, и тогда море откроет для них целый мир приключений - от обычного плавания до водных видов спорта. Нет лучшего подарка для ваших детей, чем приобретение уверенности и ощущения радости при нахождении в воде", – говорит основатель спасательной команды Dubai Pirates Surf Кэнди Фануччи.

Детей от 8 до 18 лет здесь обучают бегу, плаванию, сапбордингу, каякингу, оказанию первой помощи и еще множеству вещей. Эта организация рада всем.

"Есть дети, которые путешествуют с родителями по всеми миру, и в Дубае у них очередная остановка. Им мы также рады. Мы не только клуб, мы семья. Мы создаем атмосферу безопасности, дети могут прийти к нам не только за развлечениями на красивых пляжах Дубая, но и за компанией сверстников", – добавляет Кэнди Фануччи.

Мягкий климат Дубая позволяет насладиться пляжами Дубая почти круглый год. Среднемесячные температуры варьируются от 20 с небольшим градусов в январе до сорока в августе. Даже в самые жаркие месяцы освежающее утреннее купание в море может взбодрить вас на целый день.