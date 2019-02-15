Рациональный город посреди пустыни

В 25 километрах от Дубая, в районе, который еще несколько лет назад был бесплодной пустыней, сегодня можно увидеть экспериментальный жилой квартал. Называется он Рациональный город.

Центр See Institute занимается изучением вопросов, связанных с обеспечением устойчивых условий жизни. Его директор Карим аль-Джиср уверен, что, как и во многих других случаях, секрет успеха Рационального города - в желании людей изменить жизнь к лучшему.

"Идея Рационального города появилась десять лет назад, когда разразился мировой финансовый кризис. Мы поняли, что нам необходима новая модель, которая бы объединяла бизнес и экологию".

И вот на месте пустыни появился этот оазис. Шумный процветающий район, где живут семьи и развивают свой бизнес небольшие компании, которые разделяют те же самые взгляды.

Пирожные и экология

"Мы стараемся максимально заботиться об экологии. И мы бы не нашли для себя лучшего дома, чем Рациональный город. Мы стараемся печь небольшие изделия, и работа не останавливается ни на секунду. У нас ничего не пропадает, всё всегда свежее. То же самое с овощами и фруктами. Мы приобретаем их у местных поставщиков, закупки ведутся постоянно", - говорит совладелица одного из кафе Ола Синна.

Все дома в Рациональном городе заселены. Всего тут 90 квартир и 500 вилл, где живут 3000 человек. На крышах домов, парковок и бизнес-центров - солнечные батареи. Они производят достаточно энергии, чтобы обеспечить весь город.

"Энергии здесь тратится не больше, чем вырабатывается. Для международного сообщества это пример того, как можно достичь высокого уровня жизни и помнить при этом о принципах устойчивого развития", - говорит журналист Euronews Ребекка Маклоглин-Истхэм.

Дубай только что подписал хартию, рассчитанную на 50 лет. Она предусматривает, что за это время десятая часть домов должна стать автономной в плане обеспечения едой, водой и энергией.

"Согласно одному из пунктов хартии, здесь должен быть построен комплекс автономных зданий. Сейчас мы размышляем над тем, как можно переоборудовать часть домов", - рассказывает генеральный директор организации Dubai Carbon Centre of Excellence Ивано Ианелли.

"Я думаю, правительство Дубая очень ответственно относится к своим обязанностям, когда речь идет об устойчивом развитии. Местные власти не только говорят об этом. Они действительно тратят деньги на такие проекты", - говорит основательница организации Sustainability Platform Стефани Шахтшабель.

Ставка на велосипеды

Часть инвестиций направлена на строительства 500 километров велосипедных дорожек. Проект должен быть реализован к 2022 году. Половина работы уже сделана. Как это выглядит, вы можете увидеть здесь, в аль-Кудре.

Что об этом проекте говорят велосипедисты?

- Это невероятно. Выходить на улицу по утрам и смотреть на восход – это так здорово!

- Я живу здесь. Нам повезло, что в аль-Кудре построили велодорожку. Теперь легче будет тренироваться.

- Это фантастика! 140-километровая велодорожка, никаких машин, только велосипеды. Я думаю, это уникальный проект. Вы такого не найдете в Европе.

Куда ни глянешь – всюду примеры творческих проектов, которые создавались с заботой об экологии. Дизайнер Алана Сорокин, например, использует переработанный пластик, выловленный в океане, для создания купальников марки Joseph & Alexander.

"Устойчивая мода – это то, что поможет вылечить нашу планеты и рассказать остальным людям об устойчивом развитии и, конечно, о загрязнении пластиковыми отходами".

"В бухте Бутиф вы будто оказываетесь в прошлом и вспоминаете о людях, которые жили в пустыне. Здесь вы понимаете, что стремление к рациональному использованию природных ресурсов – в ДНК жителей Объединенных Арабских Эмиратов", - считает Стефани Шахтшабель.

"История Рационального города не может закончиться на этом"

В следующем году на выставке DubaiExpo основное внимание будет сосредоточено на вопросах устойчивого развития и мобильности. Задача состоит в том, чтобы 85 процентов отходов отправлялись на переработку. Это значит делать больше с меньшими затратами.

"История Рационального города не может закончиться на этом. Если в мире не появится еще 1000 рациональных городов, то мы не изменим планету. Настоящее мерило нашего успеха – это не то, что вы видите здесь, а то, что еще может быть создано нами и другими", - говорит Карим аль-Джуср.

Электромобили и дома, получающие энергию от солнечных батарей, - когда всё это станет повседневной реальностью?

"Сейчас, уже сейчас, - убежден Ивано Ианелли. - Пока мы разговариваем с вами, на улице заряжается моя машина. Какие есть преимущества? Мне легко по выходным найти место для парковки в переполненном торговом центре. А еще я, например, живу в умном доме, который получает энергию от солнечных батарей, и я всегда смеюсь, когда летом получаю счет, который даже не в половину, а в 10 раз меньше счета, который приходит моему соседу".