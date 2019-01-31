Мекка для шопоголиков

От гигантских торговых центров до ярких базаров: розничная торговля в Дубае играет разными красками. Не случайно здешний фестиваль шопинга ежегодно привлекает туристов со всего мира: в Дубае каждый найдет для себя предложение по вкусу и по карману.

Новые коммерческие проекты позволят расширить армию покупателей. Современные моллы. такие как City Walk и Outlet Village Dubai, ориентированы на потребителей с разным уровнем бюджета.

Патрик Буске-Шаван, генеральный директор сети Emaar: "Давайте посмотрим на исторические факты. Торговля, коммерция всегда были частью истории города, Объединенных Арабских Эмиратов в целом. Благодаря торговым проектам страна стала региональным лидером, активно росла и растет на мировой арене. Дубай всегда был пионером в сфере инноваций, касающихся розничной торговли, здесь придают большое значение новым технологиям и наша компания - в эпицентре преобразований".

Сектор розничной торговли - один из крупнейших в экономике страны, на его долю приходится около 27% валового внутреннего продукта.

Патрик Буске-Шаван, генеральный директор сети Emaar: "Экономика Дубая опирается на два столпа - это розничная торговля и туризм, разделить их невозможно, они взаимосвязаны и дополнят друг друга. Оборот в сфере розничный торговли - 28 миллиардов долларов в год, туризм - это треть ВВП. Как мы видим, два мотора местной экономики работают в тандеме, создавая уникальное предложение; его аналоги есть в очень немногих странах мира".

В городе проходит 24 фестиваль торговли. В прошлом году в Дубае побывали 14 миллионов гостей, они потратили в местных магазинах миллиарды евро.

Сухайла Губаш, директор торгового фестиваля: "Концепция фестиваля построена с опорой на розничную торговлю. Все заинтересованные ритейлеры участвуют в проекте. У нас есть спонсоры, с которыми мы сотрудничаем вот уже 24 года. Речь идет об активном обмене между участниками сектора: от этой совместной работы выигрывают все".

Те, кто не любит большие торговые центры, в Дубае не почувствуют себя обделенным: здесь легко найти более камерные заведения, предлагающие посетителям индивидуальный подход и отсутствие суеты.

Мы - в магазине Souk Naif: здесь столько разноцветный тканей, столько украшений, а с продавцом можно договориться о выгодной покупке.

Посетители магазина довольны. "Да, здесь принято торговаться, здесь вас ждет огромный выбор, заинтересованный подход со стороны продавцов. Кажется, даже архитектура, сам воздух способствуют более глубокому погружению в новый опыт", - делится впечатлениями покупательница.

Ближний Восток и Восточная Азия сходятся в этой точке: сеть торговых центров Dragon Mart - это уникальные региональные магазины китайской продукции.

Сухайла Губаш, директор торгового фестиваля: "Мы всегда стремились быть первыми. Это характерно для лидеров, а мы хотим быть первыми. Мы изучаем опыт других городов, берем его на вооружение. Думаю, это помогает максимально диверсифицировать ассортимент магазинов. Мы не делаем ставку исключительно на состоятельных покупателей: у нас есть роскошные бутики, а есть базары, аутлеты".

Все магазины и рынки города объединяет длительный опыт в торговле - визитная карточка местных предпринимателей и управленцев.

Рания Масри, Chalhoub Group: "Если вы посмотрите на нашу розничную торговлю, то увидите, что рядом с магазинами всегда есть что-то особенное - то, ради чего в регион едут и жители страны, и экспаты, и туристы. Это самые разные достопримечательности - фонтаны, небоскреб Бурдж-Халифа, лыжные трассы под крышей. Все эти удивляющие гостей места оттеняют и дополняют нашу торговую инфраструктуру, делая шопинг в Дубае особенным".

Дубай, современный мегаполис, делится на множество районов; его структура способствует развитию разветвленной сети торговых центров и магазинов. Отрасль демонстрирует уверенное развитие благодаря растущему из года в год числу гостей.