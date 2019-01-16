Корейский "К-поп" покорил ОАЭ

Euronews • Последние обновления: 16/01/2019 - 18:00 Размер текста Aa Aa

Корейский К-pop в чисто женском исполнении: группа Momoland покорила сердца слушателей в Дубае, где впервые побывала с гастролями. Дейзи, группа Momoland: "Мы видели Дубай только по телевизору, возможно читали о городе в журналах. И вот он наяву, такой динамичный, прекрасный с совершенно особенной архитектурой". К-pop- целая музыкальная субкультура, а еще серьезный бизнес с годовым оборотом в 4 5 миллиардов евро в год. Немалую аудиторию обеспечивают музыкантам Объединенные Арабские Эмираты. Девушки из Momoland получили здесь свой первый платиновый сертификат - по количеству распространенных записей.

Фатима, блоггер, Дубай: "K-pop очень отличается от всего остального в современной музыке, представители этого направления не боятся демонстрировать свою креативность - через костюмы, образы, через музыку, особенность мелодий. Вот почему они так популярны". Поклонники ждали свою любимую группу уже в аэропорту; восторженные комментарии взорвали соцсети и "твиттер".