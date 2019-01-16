Корейский "К-поп" покорил ОАЭ

Корейский К-pop в чисто женском исполнении: группа Momoland покорила сердца слушателей в Дубае, где впервые побывала с гастролями.
Дейзи, группа Momoland: "Мы видели Дубай только по телевизору, возможно читали о городе в журналах. И вот он наяву, такой динамичный, прекрасный с совершенно особенной архитектурой".
К-pop- целая музыкальная субкультура, а еще серьезный бизнес с годовым оборотом в 4 5 миллиардов евро в год. Немалую аудиторию обеспечивают музыкантам Объединенные Арабские Эмираты. Девушки из Momoland получили здесь свой первый платиновый сертификат - по количеству распространенных записей.
Фатима, блоггер, Дубай: "K-pop очень отличается от всего остального в современной музыке, представители этого направления не боятся демонстрировать свою креативность - через костюмы, образы, через музыку, особенность мелодий. Вот почему они так популярны".
Поклонники ждали свою любимую группу уже в аэропорту; восторженные комментарии взорвали соцсети и "твиттер".
Нэнсм, группа Momolan: "Они такие чудесные люди, так тепло нас принимают, любят нашу музыку. Ну а мы, конечно, любим наших поклонников".
Раскрепощенные и миловидные исполнительницы здесь, на Ближнем Востоке, задают стилистический тон для молодежной женской аудитории. Наблюдатели отмечают: концерты такой популярности способствуют укреплению туристической отрасли, активизации культурного обмена с другими странами.
Хумаид Алхаммади, президент общества дружбы Южная Корея - ОАЭ: "У нас тут живет немало корейцев. Они чувствуют себя как дома, когда к ним приезжают музыканты с их родины. Еще один плюс - концерты прошли в рамках объявленного в стране Года терпимости".
Дубай надеется вскоре вновь увидеть Momoland. В следующий раз исполнительниц, без сомнения, встретит еще больше поклонников.