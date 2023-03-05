Греция: марши протеста закончились столкновениями с полицией

Беспорядками и столкновениями с полицией закончился многотысячный митинг протеста на афинской площади Синтагма перед зданием парламента Греции. Участники акции, организованной профсоюзами работников железных дорог и различными общественными движениями, обвиняли власти в халатности в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса. В результате его столкновения с товарным составом погибли по меньшей мере 57 человек и десятки были ранены.

Манифестанты призывали к ответу и руководство железнодорожной компании, которая не установила на некоторых участках железных дорог страны автоматическую систему управления.

К протестующим присоединились активисты анархистских групп, которые атаковали полицейских.

Акции прошли и в других крупных городах Греции.

Организаторы акции потребовали беспристрастного расследования причин аварии и наказания виновных. Среди погибших много студентов. В больницах остаются 22 человека, из них семеро в реанимации.