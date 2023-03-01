Греция: спасатели ищут пропавших без вести в результате железнодорожной катастрофы

По меньшей мере 40 человек погибли, и десятки пропали без вести в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от греческого города Лариса.

По данным властей, пострадали более 70 человек. 66 находятся в больнице. Из них шестеро в реанимации. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис побывал на месте трагедии.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: "С этого момента я могу гарантировать только одно. Мы выясним причины этой трагедии и сделаем все, что в наших силах, чтобы подобное больше никогда не повторилось".

Министр транспорта Костас Караманлис, также посетивший место происшествия, подал в отставку. Начальник станции, признавший свою роковую ошибку (он направил пассажирский состав на неправильный путь) арестован. Поиск пропавших без вести идет с трудом.

Иоаннис Ксантопулос, руководитель спасательной команды: "Первые два вагона поезда и локомотив превратились в единую железную массу. Там был пожар. Спасательная операция была очень сложной. Пожарные потушили огонь, но мы не смогли добраться туда быстро, потому что жара была ужасная".

Апостолос Стайкос, Euronews: "Пожарные и спасатели продолжают сражаться с расплавленным железом и искать попавших в ловушку людей. Родственники пострадавших прибывают в этот район. Крушение поезда, повлекшего человеческие жертвы, вызвало острые политические конфликты. Все говорят о трагедии, которой можно было избежать".