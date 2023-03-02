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Греция

Греция: протестующие требуют полноценного расследования ж/д катастрофы

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 Euronews
Протесты в Афинах
Протесты в Афинах   -  Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

На фоне растущего гнева по поводу железнодорожной катастрофы в Греции, несколько сотен студентов-активистов провели акцию протеста у штаб-квартиры компании Hellenic Train. То, что началось достаточно мирно, переросло в конфронтацию: полиция дала отпор демонстрантам, бросавшими в нее камни. 

Пассажирский поезд, столкнувшийся с товарным, перевозил 350 пассажиров, многие из которых были студентами, возвращавшимися с Карнавала. 

Накануне вечером в Афинах прошла церемония в память о погибших в катастрофе.