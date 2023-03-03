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Украина

Эвакуация из Купянска из-за постоянных российских обстрелов

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 Ирина Шелудкова
Здания, разрушенные российскими ударами в Купянске.
Здания, разрушенные российскими ударами в Купянске.   -  Авторское право  Vadim Ghirda/AP

В ряде населенных пунктов в Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов со стороны российских сил. Распоряжение, прежде всего, касается семьей с детьми и людей м с ограниченной мобильностью.

В пятницу Центр национального сопротивления Украины назвал видео, записанное руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, провокацией и частью дезинформационной кампании РФ, призванной спровоцировать панику среди населения. В Центре отметили, Пригожин, судя по кадрам на видео, находится в селе Парасковиевка Бахмутского района. 

По данным ISW,  российские силы изменили тактику вокруг Бахмута и пытаются выдавить украинскую оборону из города.  

Президент Украины посетил  во Львове госпиталь, где лечатся раненые, принимавшие участие  в военных действиях на Бахмутском направлении. Украинские лидер вручил им государственные награды.