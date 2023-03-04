Киев зарегистрировал более 70 тысяч российских военных преступлений

Более 70 тысяч случаев военных преступлений со стороны России уже зарегистрировали украинские власти. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Во Львове открылась международная конференция «Объединение за справедливость», в которой приняли участие юристы и дипломаты Украины, Нидерландов, Литвы, Эстонии и США.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Первое, чего мы должны добиться: наш союз за справедливость должен стать мощным стимулом для принятия Генеральной Ассамблеей ООН проекта украинской резолюции. Резолюции, которая будет способствовать созданию Специального трибунала по расследованию преступлений российской агрессии против Украины».

На этом фоне ВСУ вновь сообщают об отражении многочисленных российских атак в районе Бахмута. В то же время по данным аналитиков из «Института изучения войны», украинская армия может готовиться к «контролируемому отходу» из города, который уже несколько месяцев остаётся эпицентром тяжёлых боёв. Ранее в «Телеграме» представители ЧВК «Вагнер» заявили, что «практически окружили» город.

В посёлке Михайло-Коцюбинское Черниговской области состоялась символическая церемония прощания с украинским солдатом, который уже год числится пропавшим без вести. Предполагается, что он был ранен и попал в плен, но никакой информации о его судьбе найти не удалось.