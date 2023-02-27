Москва сдержанно отреагировала на «китайский план» по Украине

Москва сдержанно отреагировала на «китайский план» по УкраинеКомментарии
Власти России сдержанно отреагировали на китайский план мирного урегулирования в Украине.
В Кремле отметили, что любые усилия «перевести конфликт в мирное русло» заслуживает внимания, но заявили, что изучение 12 «китайских пунктов» будет «длительным процессом».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:
«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что 12 пунктов Пекина — это «не мирный план», а набор принципов, хотя в целом и положительных. Ту же позицию разделяет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ряд украинских политиков отметили, что предложение Китая не содержит требования вывода российских войск с оккупированных территорий. Президент США Джо Байден назвал план «выгодным лишь для России».
МИД Китая представил план из 12 пунктов 24 февраля, в годовщину начала вторжения. Вкратце эти пункты включают:
- уважать суверенитет всех стран;
- отказаться от менталитета холодной воны и «блокового мышления»;
- прекратить боевые действия;
- начать мирные переговоры;
- предотвратить гуманитарную катастрофу;
- защитить мирных жителей и военнопленных;
- обеспечить безопасность АЭС;
- предотвратить использование ядерного оружия;
- гарантировать вывоз украинского зерна;
- прекратить односторонние санкции;
- обеспечить стабильность глобальных цепочек поставок;
- содействовать послевоенному восстановлению.