Украинские беженцы в Испании: трудности адаптации

Инна приехала в Испанию с дочерью, спасаясь от войны. Проведя несколько месяцев в центре приёма беженцев, теперь она живет в испанской семье. Как и остальные соотечественники, Инна благодарна за помощь, полученную от правительства, неправительственных организаций и гражданского общества в целом. При том, что год спустя после российского вторжения многие украинские беженцы всё ещё с трудом обустраиваются в Испании.

Первое препятствие - это, конечно, язык. Без знания языка вы не найдете работу, поэтому я учу испанский. Ещё одна проблема - подтверждение диплома Инна Усенко беженка из Харькова

Лишь 14 000 беженцев, то есть около 15%, нашли работу в Испании. Для сравнения: в среднем по Европе этот показатель составляет40%. Многие, как Ксения, выживают за счёт сбережений или бескорыстной помощи семей и неправительственных организаций.

"Только родители присылают мне деньги", - говорит Ксения Солнцева, беженка из Днепра.

160 000 украинцев получили в Испании временную защиту, но 60 000 из них ещё не зарегистрированы по испанскому адресу; около 20 000 все еще живут в квартирах и центрах приема беженцев.

У многих из перемещённых украинцев пока нет жилья. Они остановились у родственников или друзей, которые живут в Испании Юрий Чопик представитель ассоциации Dignidad y Honor de los Ucranianos

Тысячи украинцев были вынуждены вернуться домой или уехать в другие страны, которые предлагают больше возможностей для трудоустройства и финансовую помощь как беженцам, так и для принимающим семьям.

"Думаю, примерно половина из тех, кто приехал, остаются в Испании. Но, конечно, есть и вновь прибывшие", - считает Оксана Демьянович из Украинской культурной ассоциации.

Украинские и испанские ассоциации потребовали прямой финансовой помощи для перемещенных в результате войны лиц. Испанское правительство пообещало ежемесячную субсидию в размере 400 евро, которая только сейчас начинает поступать.

Мы не можем понять, как это возможно, что утверждённая давно финансовая помощь, до сих пор не дошла до получателей...Спустя год! Конрадо Гименес президент Fundación Madrina

По меньшей мере 22 000 украинцев вернулись на родину с августа прошлого года, по данным испанских властей.

"Никто не знает, вернутся ли они в свои дома, стоят ли те и надолго ли... Поскольку Кремль усиливает наступление на Украину, не исключено, что Европе придётся готовиться к еще одному исходу с десятками тысяч перемещенных лиц из Украины", - передаёт из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.