Украинские беженцы в Испании: трудности адаптации

Украинские беженцы в Испании: трудности адаптацииКомментарии
Инна приехала в Испанию с дочерью, спасаясь от войны. Проведя несколько месяцев в центре приёма беженцев, теперь она живет в испанской семье. Как и остальные соотечественники, Инна благодарна за помощь, полученную от правительства, неправительственных организаций и гражданского общества в целом. При том, что год спустя после российского вторжения многие украинские беженцы всё ещё с трудом обустраиваются в Испании.
Лишь 14 000 беженцев, то есть около 15%, нашли работу в Испании. Для сравнения: в среднем по Европе этот показатель составляет40%. Многие, как Ксения, выживают за счёт сбережений или бескорыстной помощи семей и неправительственных организаций.
"Только родители присылают мне деньги", - говорит Ксения Солнцева, беженка из Днепра.
160 000 украинцев получили в Испании временную защиту, но 60 000 из них ещё не зарегистрированы по испанскому адресу; около 20 000 все еще живут в квартирах и центрах приема беженцев.
Тысячи украинцев были вынуждены вернуться домой или уехать в другие страны, которые предлагают больше возможностей для трудоустройства и финансовую помощь как беженцам, так и для принимающим семьям.
"Думаю, примерно половина из тех, кто приехал, остаются в Испании. Но, конечно, есть и вновь прибывшие", - считает Оксана Демьянович из Украинской культурной ассоциации.
Украинские и испанские ассоциации потребовали прямой финансовой помощи для перемещенных в результате войны лиц. Испанское правительство пообещало ежемесячную субсидию в размере 400 евро, которая только сейчас начинает поступать.
По меньшей мере 22 000 украинцев вернулись на родину с августа прошлого года, по данным испанских властей.
"Никто не знает, вернутся ли они в свои дома, стоят ли те и надолго ли... Поскольку Кремль усиливает наступление на Украину, не исключено, что Европе придётся готовиться к еще одному исходу с десятками тысяч перемещенных лиц из Украины", - передаёт из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.