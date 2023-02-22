Байден-Путин: "обмен" заявлениями

Байден-Путин: "обмен" заявлениямиКомментарии
Выступления Владимира Путина и Джо Байдена стали одним из главных политических событий в преддверии годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Президенты России и США сделали ряд программных заявлений о ходе войны и о перспективах международных отношений.
Обосновывая необходимость войны, в послании к Федеральному собранию Путин вновь говорил об угрозе, которую, по его словам, представляет сближение Украины с западными странами.
В качестве одной из ответных мер Путин объявил о приостановке действия последнего договора между Россией и США о контроле над стратегическими арсеналами и поручил подготовиться к испытанию ядерного оружия.
В свою очередь, Джо Байден в своём выступлении в Варшаве не упомянул этот аспект двусторонних отношений. Он подчеркнул решимость США и дальше помогать Украине противостоять России, даже если война затянется на годы.
По мнению американского президента, год войны продемонстрировал единство и силу НАТО. В то же время, обращаясь к россиянам, Байден заявил, что США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией.