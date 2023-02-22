Италия передаст Украине системы ПВО SAMP/T

Италия приняла решение передать Украине несколько комплексов ПВО SAMP/T, известный также как "Мамба". С прошлого года такие установки находятся в Румынии: в рамках масштабной программы по укреплению восточного фланга НАТО на берегу Чёрного моря был развёрнут французский зенитный дивизион.

Диана Собару, Euronews Romania:

"Речь идёт о комплексе, который находится здесь уже почти год. В контексте войны, которая продолжается до сих пор, он стала чрезвычайно важным оружием. Эта сложная система может обнаружить любой самолет и уничтожить его за несколько минут".

SAMP/T — франко-итальянский проект 90-х годов. Он может обстреливать несколько целей одновременно и поражать самолёты на дальности до 100 км, а баллистические ракеты — до 35 км.

Жан Батист, командир комплекса:

"С помощью этой системы мы можем нейтрализовать все виды воздушных целей: крылатые ракеты, истребители и вертолеты. В этом и заключается задача системы: обнаруживать, сопровождать и при необходимости поражать".

Кроме французской "Мамбы", в Румынии развёрнута американская система противоракетной обороны. Утверждается, что вместе эти системы способны перехватывать практически все типы российских баллистических и крылатых ракет.