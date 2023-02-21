Ракетный удар по Херсону. Есть жертвы

По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате российского обстрела Херсона во вторник утром. Как сообщают в областной военной администрации, пострадали при ракетном ударе рынок, детский сад, больница, автобусная остановка, а также объекты критически важной инфраструктуры и жилые дома.

"Место, где мы сейчас находимся, не единственное, которое сегодня пострадало, - говорит Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь херсонской военной администрации. - Ракетные системы залпового огня "Град-21" ударили и по другим районам нашего города".

Сообщается, что прозвучали как минимум 20 взрывов. Местные власти говорят о том, что российские силы обстреляли Херсон 58 раз за минувшие сутки. Также указывается, что местные жители "были ранены прямо на улице и позже скончались дома или на рабочем месте".

Последний ракетный удар был нанесен по городу во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к нации в преддверии годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину.