У России, похоже, не осталось резервов для нового наступления

Российские силы, вероятно, находятся под растущим давлением со стороны политического руководства по мере приближения годовщины вторжения в Украину.

Вполне вероятно, что Россия заявит о захвате Бахмута, чтобы приурочить это к годовщине, независимо от реального положения дел на местах, - сообщает министерство обороны Великобритании.

Россия продолжает вести наступление по нескольким направлениям на востоке Украины, в частности, в районах Угледара, Бахмута и Кременной.

Однако американский Институт изучения войны (ISW) добавляет: схема российского присутствия в других частях театра военных действий свидетельствует о том, что большинство имеющихся войсковых подразделений, других военных элементов и частей ВДВ уже задействованы и, потому не представляют собой большой силы, которую Москва могла бы внезапно бросить в бой в Луганской области или где-либо еще.

Основная фаза российских наступательных операций в Луганской области уже началась, и Россия, вероятно, не располагает достаточными незадействованными резервами, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность наступления этой зимой.

Российские силы, вероятно, добились незначительных успехов в северных пригородах Бахмута и на восточной окраине города. Российские военные блогеры утверждают, что ослабевшие формирования группы Вагнера сужают масштабы наступательных операций в районе Бахмута из-за нехватки сил.

Министерство обороны Великобритании добавляет: согласно сообщениям, потери остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, "элитные" (155-я и 40-я) морские пехотные бригады понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, сейчас не боеспособны.

Если весеннее наступление России не даст ровным счётом ничего, то напряженность внутри российского руководства, скорее всего, возрастёт.