Через несколько дней после того, как президент Сербии Александр Вучич намекнул, что санкции против России могут быть неизбежны, в Белграде вышли на улицы ультранационалистические группы. Они требовали отставки Вучича, и его, по их словам, вероломного правительства, обвиняя власти в предательстве Косова. Звучали, в том числе, и угрозы жизни президента.

Под флагами России и Сербии демонстранты попытались взять штурмом резиденцию главы государства, но были остановлены полицией.

Среди организаторов акции - и ультранационалист Дамнян Кнежевич, чей "Народный патруль" отвергает независимость Косова, поддерживает российское вторжение в Украину и имеет связи с российской группой наёмников "Вагнера". Кнежевич публично просил Россию о помощи.

"Должны ли мы позволить Косову войти в ООН? Так что ж мы за поколение, чтобы страдать и переживать это? И они боятся беспорядков? Так клянусь вам, мы готовы на гораздо большее, чем беспорядки".

Для собравшихся единственным вариантом для Косово является реинтеграция в сербскую систему.

"Если это правительство довело нас до такого, я думаю, пришло время его сменить. Я за Россию, это наша семья. Моя семья связана с Россией".

"Он не покупал Косово и не получил его, Косово ему не принадлежит, это не отец ему оставил в наследство, чтобы он мог что-то там подписывать".

Комментируя протесты, президент Вучич заявил, что ситуация находится под контролем, и власти не допустят, чтобы бандиты и экстремисты, с какой бы то ни было помощью извне, Запада или Востока, угрожали конституционному строю.